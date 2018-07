En Mazatlán, nace un compositor para las grandes ligas - Noroeste

MÚSICA

En Mazatlán, nace un compositor para las grandes ligas

Iván Gamez se estrena en el mundo de la composición, y sus temas ya los han grabado Banda Los Sebastianes, Calibre 50, Alta Consigna y Carolina Ross

Fernando Espinoza

Un nuevo sueño empieza a cristalizarse para el mazatleco Iván Gámez. Amante de la música, que desde hace nueve años toca la guitarra y el saxofón, ahora, empieza a componer canciones que ya le han grabado agrupaciones como Banda Los Sebastianes, Calibre 50, Alta Consigna, y la cantante culiacanense Carolina Ross.

Iván es un joven estudiante de la Licenciatura en Música en la Universidad Autónoma de Occidente, entusiasta que vive con su guitarra en mano y que su prioridad es la música. Acompaña a cantantes de este puerto en sus presentaciones, como a José Narvaez, y antes tocaba y hacía arreglos musicales para Chucho Rivas.

Iván empezó a tocar puertas que para su suerte se abrieron, y hoy en la radio suena “En eso no quedamos” en voz de Banda Los Sebastianes, y están por llegar algunos temas más de la mano con Calibre 50 y Carolina Ross.

“Ahorita todavía estamos en el proceso de tocar puertas, ya me grabaron algunos temas como “En eso no quedamos” de Banda Los Sebastianes, también me grabó Alta Consigna un tema a dueto con Remmy Valenzuela que se llama “No lo valoré”, y el 20 de julio se estrena un disco de Calibre 50 donde viene un tema mío también, se llama ‘Nomás por eso’, lo escribí en co autoría con el guitarrista del grupo, Armando Ramos”, compartió Iván Gámez, en entrevista para Noroeste.

Aunque al principio sólo se enfocaba en tocar y hacer arreglos musicales, ahora se encuentra emocionado e ilusionado por las puertas que se puedan abrir al sacar temas con estas agrupaciones exponentes del regional mexicano.

“Creo que esta oportunidad llegó en el momento correcto, cada una de las agrupaciones que ha confiado en mis canciones me ha regalado una satisfacción, cada que me entero que alguien va a grabar una de mis canciones me motivo más a seguir, tengo ambición de éxito. La verdad es muy bonito ver cómo lo que creaste llegue a mucha gente y se identifique, por ejemplo, de “En eso no quedamos’ me han llegado comentarios de gente que se identifica con la historia”, explicó.

Además de componer, Iván graba video caseros de covers con saxofón y los comparte en su canal de Youtube, acaba de estrenar una colaboración que hizo con uno de los clarinetistas de La Original Banda El Limón, el músico Au Juárez y él grabaron un tema de Marco Antonio Solís, en esta plataforma de videos lo puedes encontrar como Ivángamusic.

En un año terminará la Licenciatura en Música, y pretende seguir con la composición, de hecho, visualiza un futuro como compositor y le gustaría incursionar en el género urbano.

SÍGALO

PuedeS encontrar a Iván y seguir su trabajo en Instagram como @ivangamezg y en Facebook como @ivangamusic.