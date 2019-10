En MazatlÃ¡n no queremos ver a la Guardia Nacional nomÃ¡s arriba del carro: Tirado

En Mazatlán no queremos ver a la Guardia Nacional nomás arriba del carro: Tirado

Los operativos de esta policía están fallando, los hacen desde una óptima militar y es muy distinto cuando hay un mando civil, ahorita no hay operativos por tierra, dice ex director policiaco de Mazatlán

Netzahualcóyotl Ceballos

A tres meses de estar operando en Sinaloa, la Guardia Nacional no ha dado los resultados esperados, coincidieron abogados.

“Hasta el momento no se tienen los resultados que la sociedad quiere, que es la reducción de delitos, tú me hablaste de homicidios, pero yo te puedo decir que secuestros, extorsión”, declaró Trinidad Tirado Olvera, abogado y ex director operativo de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán.

“Los operativos de esta policía siento que están fallando, los hacen desde una óptima militar y es muy distinto cuando hay un mando civil, ahorita no hay operativos por tierra, los estamos viendo arriba de los carros, queremos ver a una policía diferente, haciendo operativos a pie, no los queremos ver arriba del carro”.

José Antonio Serna Valdés, presidente del Colegio de Abogados Marco Antonio Arroyo Camberos, llamó a la coordinación entre fuerzas municipales, estatales y federales para que el proyecto de seguridad funcione.

“Desde que llegó (la Guardia Nacional) ha venido con la expectativa de generar una diferencia, situación que hasta ahorita no se ha visto, sabemos que están trabajando, pero los resultados no se ven, las desapariciones forzadas y homicidios siguen latentes”, expresó.

De acuerdo al Semáforo Delictivo, una herramienta de transparencia y rendición de cuentas abierta a la ciudadanía, con 84 homicidios septiembre fue el mes más violento en el estado desde el último año.

Aunque la diferencia pudiera ser considerada como mínima, hay una tendencia a la alza en este delito desde la llegada de la nueva policía mexicana, en julio.

En junio se habían registrado 69 incidentes, pero julio ya fueron 75, en agosto subió a 81 casos y en septiembre llegó a 84.

El mes pasado, el dirigente municipal del Partido Acción Nacional en Mazatlán cuestionó si la policía creada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador realmente estaba operando en la ciudad, pues “no se le veía” ni arrojaba resultados.