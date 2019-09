En MazatlÃ¡n, paciente denuncia que le niegan hemodiÃ¡lisis en el IMSS y su vida corre riesgo

En Mazatlán, paciente denuncia que le niegan hemodiálisis en el IMSS y su vida corre riesgo

Raúl Peralta, hijo de Rosa Amelia, relata que el problema se originó luego de que su madre se quejó por el mal estado de las máquinas de hemodiálisis, y por este motivo, presentó una queja ante la CNDH

Sibely Cañedo

MAZATLÁN._ Rosa Amelia Valdez Cázares tiene 70 años de edad. Padece insuficiencia renal crónica. Desde hace ocho años recibe el tratamiento de hemodiálisis en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hoy asegura que su vida corre peligro porque le han negado este servicio en el Hospital General de Zona número 3 por órdenes del director, Armando Félix Ortiz.

"Estas personas no me dejan pasar a que me hagan mi hemodiálisis, no quiere ni el director ni nadie, usted se da cuenta cómo me quiere atropellar a la entrada", comentó desde su silla de ruedas en una breve entrevista, que se realizó en la puerta de la unidad de hemodiálisis, ya que los guardias de seguridad impidieron el acceso a esta reportera a la sala de espera.

Raúl Peralta, hijo de Rosa Amelia, relató que el problema se originó luego de que su madre se quejó por el mal estado de las máquinas de hemodiálisis, y por este motivo, presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en días pasados, cuya investigación corre su curso.

"Tenemos siete años batallando porque las máquinas no sirven, tengo videos, tengo todo, grabaciones donde los mismos pacientes se están quejando del área y tienen miedo a las represalias", afirmó molesto, luego de grabar la accidentada entrevista con su celular.

En uno de los audios que envió a Noroeste, se escucha a una persona quejándose del servicio y del trato de las enfermeras.

"Me conectaron en la madrugada, el miércoles (4 de septiembre) y la máquina no estaba funcionando pa' nada, qué feo sentí, con razón me estaba haciendo del baño, pegué de gritos, y ya llegó la enfermera; y esta máquina no le está haciendo nada [sic], ... sí sabían pero no querían levantarse a cambiarme de la máquina", expresa un supuesto paciente, de quien se pidió reservar el nombre por temor a represalias.

También comentó que el reglamento sólo se aplica a los enfermos, pues médicos y enfermeras sí utilizan celular y hasta comen adentro del área restringida.

El director, Armando Félix Ortiz, rechazó las acusaciones.

A manera de réplica, aseveró que a la señora Rosa Amelia se le ofreció el servicio subrogado en el hospital Sharp, pero ignora el porqué no ha acudido a esa clínica privada, donde otros 96 derechohabientes reciben el mismo tratamiento ante la saturación de los servicios en el HGZ número 3, más conocido como Seguro nuevo.

"A la señora Rosa nosotros le estamos proporcionando el servicio vital de hemodiálisis, es una atención que de no recibirla está en riesgo su vida, le estamos dando el servicio en el hospital Sharp; no le hemos negado el servicio; simplemente le otorgamos el servicio que ella requiere, dado que aquí dice que no la atienden bien, que las máquinas están viejas y los sillones de mala calidad", respondió.

Que las máquinas sí funcionan, asegura director

Sobre ese punto, el directivo aseguró que cuentan con nueve máquinas que sí funcionan para atención de cerca de cien pacientes, a razón de 44 tratamientos por día. De esta forma, entre ambas clínicas, cerca de 190 personas reciben hemodiálisis en esta jurisdicción del IMSS, correspondiente al sur de Sinaloa.

Por su parte, Raúl Peralta se ha negado a recibir el oficio del director, debido a que éste se rehúsa a atender su queja sobre las supuestas deficiencias en el equipo.

La hemodiálisis es una terapia de sustitución renal que consiste en eliminar artificialmente las sustancias nocivas o tóxicas de la sangre, que quedan retenidas a causa de una insuficiencia renal.

La omisión de este tratamiento en pacientes con insuficiencia renal puede ocasionar la muerte.