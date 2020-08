En Mazatlán, preparan maestros el regreso a clases

Realizan cursos virtuales para adecuar los contenidos a la ‘nueva normalidad’

Alma Soto

MAZATLÁN._ En medio de dudas, de incertidumbre, de planeación de actividades que les funcionaron durante los últimos meses del ciclo escolar pasado, maestros de todos los niveles preparan el inicio del ciclo escolar 2020-2021.

María de la Luz Álvarez Martínez es la directora del Jardín de Niños Sebastiana Carrillo, ubicado dentro de la Casa Hogar Municipal.

Ella está al frente del grupo de maestros que atenderá los tres grados de educación preescolar que se imparten en ese lugar y esta es la segunda semana de cursos.

Tener cursos antes del inicio de clases es parte de la rutina de trabajo de los maestros, pero en esta ocasión deben adecuar sus contenidos para la “nueva normalidad”: educación a distancia.

El trabajo de los integrantes del equipo del Jardín de Niños Sebastiana Carrillo ha sido arduo, se basa en materiales que envió la Secretaría de Educación Pública, como la Guía de Trabajo para el Consejo Técnico Escolar Extraordinario, Orientaciones para apoyar el estudio en casa de niñas, niños y adolescentes Educación preescolar, primaria y secundaria, y Estrategia de sensibilización para el uso de los materiales educativos durante el ciclo escolar 2020-2021.

A lo largo de los días, los maestros han planteado sus dudas, no por los contenidos, sino por las formas, sobre todo porque la SEP aún no hace entrega de libros de texto y por lo tanto pueden planear sin ellos, y porque no ha pasado la temática de los programas de televisión Aprende en Casa.

Para la maestra Ingrid Jackes, el resultado del ciclo escolar pasado fue satisfactorio, porque como educadora trató de ofrecer a sus alumnos herramientas que los llevaran a adquirir conocimientos.

Sin embargo, reconoció que no todos los niños llegaron al 100 por ciento porque a algunos padres les faltó compromiso.

En ese sentido, la maestra Dulce Isabel Rodríguez Cano, lamentó que si en un hogar tienen varios hijos de diferentes grados escolares y tienen carencias económicas o tecnológicas, sacrifican a los niños de preescolar.

“Como no hay calificación numérica, los padres consideran que el preescolar es menos importante, cuando aquí se da la base del desarrollo”, expresó.

Álvarez Martínez, la directora, dijo que están haciendo un trabajo arduo, “titánico”, de concientización para que se tome ese nivel en consideración por parte de los padres de familia.

Elizabeth Vázquez Millán, otra de las educadoras, señaló que no está frustrada por el resultado del ciclo escolar, pero sí le dio profunda tristeza no poder cerrar el círculo con sus alumnos, quienes egresaron de preescolar sin que pudiera despedirlos.