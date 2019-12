En MazatlÃ¡n, Rafael recibe la estufa que necesitaba

En Mazatlán, Rafael recibe la estufa que necesitaba

Un lector de Noroeste donó la estufa para el hombre y su familia

Gilberto Güereña

MAZATLÁN. Con una felicidad que no podía ocultar, Rafael Cervantes Soto recibió una estufa que le fue regalada por un lector de Noroeste.

Rafael, quien es invidente, dijo que está muy agradecido con la persona que le donó la estufa, la cual le será de gran utilidad para él y su familia debido a que la que tenían estaba muy deteriorada.

“Me siento muy contento y agradecido con la persona que me regaló la estufa, en verdad la vamos a desquitar”, mencionó con voz de felicidad Rafael.

Además, Rafael reiteró su solicitud de apoyo ya que en enero será operado de la vesícula y no ha podido completar la cantidad de dinero que requiere para la cirugía que le practicarán en el Hispital General y tiene un costo de 7 mil pesos.

“Me faltan todavía 3 mil pesos para la operación, no he podido completar lo que me falta ya ve que mi esposa y yo trabajamos pero no nos alcanza para mantener a los niños y para la operación, por eso pido el apoyo de los lectores de Noroeste que siempre me han ayudado”, expresó.

A pesar de ser invidente, Rafael se dedica a la venta de dulces en los cruceros de la ciudad acompañado de su esposa y con lo que gana mantiene a su dos hijo Karla y Andrés, quienes estudian en el CAM 38 ya que son niños especiales.

Si gusta apoyar económicamente a Rafael se puede comunicar al teléfono 6692 689716 o puede traer su donativo al edificio de Noroeste, donde con gusto se lo haremos llegar.