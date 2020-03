En MazatlÃ¡n, realizan campaÃ±a de esterilizaciÃ³n de perros y gatos

En Mazatlán, realizan campaña de esterilización de perros y gatos

La Fundación Huellita con Causa realiza la campaña hoy y mañana en el Cobaes 36, ubicado en el Fraccionamiento el Toreo

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Una Campaña de Esterilización de perros y gatos se realiza este sábado y mañana en las instalaciones del Cobaes 36, ubicadas en el Fraccionamiento El Toreo, con el fin de disminuir la zoonosis, que son las enfermedades transmitidas de los animales hacia los seres humanos.

“Es una Campaña de Esterilización de perros y gatos que en coordinación con la Secretaría de Salud llevamos a cabo también en muchos municipios, específicamente en Culiacán tenemos un camión de esterilización en donde esterilizamos hasta 40 animales diariamente”, dijo Brenda González de la Fundación Huellita con Causa, de la capital del estado.

“En otros municipios hacemos campañas de esta manera, masivas, esterilizando 50 a 100 animales por día, esto con el fin de disminuir la zoonosis, que son las enfermedades transmitidas de los animales hacia los seres humanos, transmitidas por garrapatas, ratas, entonces si nosotros esterilizamos a los perros y gatos disminuimos la sobrepoblación, que es un gran problema en México”.

En entrevista hoy en este puerto dio a conocer que México ocupa el primer lugar a nivel Latinoamérica en sobrepoblación de perros y gatos en situación de calle, por lo que si se esteriliza a estos animales se disminuye su población en situación de calle y con ello también se disminuyen las enfermedades zoonóticas.

“Es por salud pública, no es nada más porque mi perra deje de parir, mi gata deje de reproducirse, es por salud pública, es para ayudar también a que nosotros como seres humanos no contagiemos y contraigamos esas enfermedades que nos transmiten los animales”, continuó la integrante de la Fundación Huellita con Causa, que participa en dicha campaña.

“Al mismo tiempo alargamos la esperanza de vida de nuestras mascotas porque una mascota que está esterilizada pues es un animal que no va a desarrollar tumores del glándulas mamarias, que va a llevar una vida más sana”.

Dijo que este sábado se espera operar entre 60 y 70 animales y ojalá mañana se pueda llegar a unos 100 animales y se contempla que entre ambos días puedan operarse a entre 100 a 150 animales.

“Hay que llegar a las 8:00 ó 9:00 de la mañana, programamos y nos damos una idea de cuántos animales llegan, no es recomendable que lleguen a la una de la tarde, vamos a estar de 8:00 a 15:00 horas, de 8:00 a 16:00, pero la gente que llega a la una de la tarde pues a veces ya comió el animal”, reiteró.

“(Hay que) recordar que es un proceso quirúrgico invasivo como es una salpingo o una cesárea en una mujer, hay que tener ayunos de 12 horas, cuidados postoperatorios y por ello nos tienen que llegar temprano para que cumplan con el ayuno de las 12 horas y puedan ser atendidos”.

La entrevistada expresó que esta campaña, que también se realiza con apoyo del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa 36, del Ayuntamiento de Mazatlán, entre otros organismos, tiene un costo de recuperación de 100 pesos por cada animal.

Añadió que se contempla que pasando la Semana de Pascua, tentativamente el sábado y domingo 25 y 26 de abril se realizará una segunda etapa y si apoya nuevamente el Cobaes 36 será también en el plantel de dicha institución ubicado en el Fraccionamiento El Toreo.

La idea no es rescatar animales, no se quiere que haya animales en los refugios, al contrario, lo que se quiere es no rescatarlos y eso se va a lograr esterilizándolos, porque lamentablemente en México cuando pare una perra o una gata algunas personas agarran las crías y las tiran al canal, a un baldío o las matan.

“Y al final no es nada más que se reproduzcan y estén esos animales ahí, como le comento, son enfermedades zoonóticas, las eses que generan esos animales en situación de calle a final de cuenta de pulverizan, se volatizan, ahí vienen las enfermedades intestinales, todo ese problema lo disminuimos con la esterilización”, reiteró.

“Aquí mismo además de la esterilización se le recomienda a la gente que su animal tiene que ser desparasitado cada tres meses, lo tienen que vacunar, evitar que tenga garrapatas y pulgas y se trata de darles un tratamiento a bajo costo”.

Pero también si los animales necesitan una cirugía un poco más específica de párpados, de hernias también se pueden hacer en dicha campaña, continuó.

Brenda González precisó que para la esterilización se cobra 100 pesos por animal porque la Secretaría de Salud apoya con lo mínimo, pero no se tienen insumos, no se tienen médicos, entonces los médicos que apoyan tienen que recibir una retribución económica a cambio.

Ya si se hacen otro tipo de cirugías el precio de recuperación varía, pero es a bajo costo, subrayó la entrevistada.