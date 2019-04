En MazatlÃ¡n, recuperar las banquetas para el peatÃ³n no ha sido fÃ¡cil

En Mazatlán, recuperar las banquetas para el peatón no ha sido fácil

La Oficial Mayor, Verónica Bátiz, reconoce que han encontrado resistencia de comerciantes del Centro Histórico, principalmente

Sheila Arias

La recuperación de banquetas no ha resultado fácil para las autoridades municipales.

La Oficial Mayor, Verónica Bátiz Acosta, destacó que han encontrado resistencia de comerciantes para liberar estos espacios públicos y darle acceso libre al peatón.

Esto, luego de que a principios de abril el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, anunció el programa de rescate de recuperación de banquetas, debido a los constantes reclamos de personas con capacidades diferentes, pues a su paso encuentran cubetas, macetas, cajas, piedras o lonas que obstaculizan el paso.

Esta situación complica el uso de la vía pública porque usan sillas de ruedas, bastón o muletas para transportarse.

La Oficial Mayor reconoció que han encontrado resistencia de comerciantes del Centro Histórico, principalmente, pues encuentran al paso “una que otra cubeta”, cuando ya se les ha informado que liberen la calle.

“Hemos encontrado resistencia, pero el trabajo sigue firme, ¿qué ha pasado? que no nos rebase la situación, no ha sido todavía sencillo, nos falta concientizar de la importancia de mantener las baquetas libres por parte de los vendedores, creemos que en lo sucesivo no va a representar problema”, comentó.

Este programa se trata de despertar conciencia en los comerciantes, porque muchos acaparan la calle con carretas, sillas y mesas, y obligan al peatón a bajar al arroyo vehicular, y a las personas con discapacidad le obstaculizan.

Sin embargo, de la Comuna se informó que no es “cacería”, primero llegará el mensaje y después las sanciones.

“Es cuestión de hacer concientización, permanente, de repente encontramos una cubeta, una hilera, en el Centro, para no llegar a las multas”, comentó.

Bátiz Acosta aseguró que mantendrán el operativo para recuperar la banquetas, y han empezado por el primer cuadro de la ciudad.

Aunque la obstrucción de banquetas es un problema que enfrenta Mazatlán en toda la ciudad, y desde hace décadas. La Avenida Rafael Buelna es uno de esos ejemplos emblemáticos, se trata de una vialidad principal, turística, de tres metros, pero sin banqueta, en esta zona el área peatonal lo han acaparado los comercios para estacionamientos privados.