En MazatlÃ¡n, refuerzan medidas de sanidad en diversos mercados

En Mazatlán, refuerzan medidas de sanidad en diversos mercados

Personal de Protección Civil sanitizó los mercados de Villa Unión, Miguel Hidalgo en la Juárez y reforzaron la vigilancia en el mercado de pescados y mariscos del embarcadero de la Isla de la Piedra

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN.- Personal del Ayuntaniento de Mazatlán reforzó la supervisión y concientización ciudadana en la sindicatura de Villa Unión, en donde se registra una alta afluencia de clientes en el mercado municipal y zonas de comercio.

Jesús Guillermo Jackes Tirado, Subdirector de Comercio, confirmó que personal de Oficialía Mayor tanto en el mercado “Cuauhtémoc” como en los comercios ambulantes y fijos que se encuentran en la zona contigua, verificó que no haya aglomeración, el cumplimiento de la sana distancia, además de los protocolos de salud que son el uso de cubre boca y gel anti bacterial.

Personal de Protección Civil municipal sanitizó el mercado y se encuentra apoyando estas acciones, donde además entrega cubre bocas a quienes no lo lleven.

En las zonas comerciales de Mazatlán, como el mercado “Miguel Hidalgo” de la colonia Juárez, y en el Pino Suárez del centro de la ciudad, el Gobierno Municipal también desplegó el operativo en el marco de la pandemia del coronavirus.

“Alrededor del mercado no se instalan vendedores sin permiso; en la barda del kínder como cada sábado y domingo no se permite la instalación de puestos, mientras que en las banquetas de los domicilios no se permite que coloquen mercancía, para que queden libres al paso de peatones. Las calles 13 de abril y Rafael Buelna se cierran a la circulación vial para el paso de personas y que no sufran ningún percance”, detalló el Subdirector de Comercio.

En el mercado de pescados y mariscos, del embarcadero de la Isla de la Piedra, personal de la Guardia Nacional apoyó las acciones en las que también participa la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.