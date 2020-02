En MazatlÃ¡n, reportan que se mantiene la presencia de grupo armado en el poblado El Placer

En Mazatlán, reportan que se mantiene la presencia de grupo armado en el poblado El Placer

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ La presencia de un grupo armado, integrado por unas 12 personas, se mantiene en el poblado de El Placer, sin que ninguna autoridad de los diferentes niveles de gobierno apoye a los habitantes.

Vecinos de dicha comunidad manifestaron que el viernes integrantes de dicho grupo amedrentaron nuevamente a pobladores que aún se encontraban en el lugar, por lo que algunas de esas familias se tuvieron que sumar a los desplazados que ya se encuentran en Mazatlán.

La parte denunciante manifestó que este sábado por la mañana tuvieron conocimiento que el grupo armado se dirigía a esa población ubicada en la zona serrana del municipio de Mazatlán, con camionetas y remolques para seguir robando el ganado que aún queda en ese lugar.

Por ello dijo que hablaron a la Cuarta Zona Naval Militar donde les dijeron que no les compete atender esa situación. También han estado marcando a la Tercera Región Militar para que les envíen apoyo y no se consume otra vez el robo de ganado, pero hasta poco después de las 10:30 horas no les habían contestado.

Una de las personas manifestó que por el robo de 150 cabezas de ganado y otras pertenencias, así como daños a las viviendas que ocurrió el pasado martes ya interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público, pero el problema sigue.

También expresaron que ya han acudido al Ayuntamiento de Mazatlán para solicitar apoyo, pero ni el Alcalde ni algún titular de secretaría los ha atendido, solamente un ayudante de un secretario y de mala manera, molesto, sin que les haya dado ninguna respuesta positiva.

Por el contrario, añadió, después de que le dieron un número telefónico a esa persona les llamaron para amedrentar a los pobladores para que ya no siguieran denunciando la problemática que tiene.

Dijeron que se comunicarían hoy al número de emergencias 911 para pedir apoyo.

Pero reiteraron la solicitud de que se instale en esa parte serrana de Mazatlán una base del Ejército Mexicano para que les brinde seguridad permanente, pero les han dicho que para ello tienen que sufragar los gastos de estancia de los militares en ese lugar, como alimentación, pese a que esa dependencia cuenta con recursos para ello y a su personal se le paga un salario.

Recordaron que fue a partir del pasado 20 de noviembre cuando inició la incursión de un grupo armado como de 80 personas en los poblados de El Placer, San Marcos, La Noria y El Guamúchil, cometiendo robo de ganado, vehículos, causando daños y amenazando a los pobladores, por lo que varias familias tuvieron que desplazarse a Mazatlán.

En enero ya no se vio a la mayoría de esas personas armadas, pero quedan unas 12 de ellas que son originarias de esa zona y son quienes continúan cometiendo robos de ganado y demás pertenencias, además amenazando a los pobladores, por lo que se requiere apoyo de una base del Ejército en ese lugar.

Recordaron que solamente el pasado martes acudió un grupo de policías y militares para atender el reporte del robo de 150 cabezas de ganado, pero no quisieron ir a los poblados de El Recodo y Siqueros en Mazatlán, y El Verde, en Concordia, a donde quienes cometieron el delito se llevaron el ganado.

El miércoles los policías y soldados regresaron a El Placer para apoyar a dos familias a sacar su ganado que les quedaba hacia Mazatlán para venderlo, pero ya no se lo pudieron llevar porque lo habían robado un día antes y los animales que aun quedan andaban entre el monte, por lo que primero tenían que juntarlo para poderlo traer a este puerto, dijeron vecinos.