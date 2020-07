En Mazatlán, revive la Juárez con el tianguis dominical

Se instala menos de la mitad de los puestos en el segundo domingo de reapertura

Alma Soto

19/07/2020 | 12:04 AM

MAZATLÁN._ Los clientes recorren los puestos. Los comerciantes esperan ansiosos las primeras ventas después de cuatro meses de confinamiento por la pandemia de SARS-CoV-2.

Es el Tianguis de la Juárez, el punto que reunía a miles de personas cada fin de semana… antes del Covid-19.

Es la segunda semana de reapertura y corresponde el turno a los que no vinieron la semana pasada.

José Hernández, de Oficialía Mayor, comenta que no sabe a ciencia cierta cuántos puestos se instalaron, se hará una revisión para que la próxima semana no sean los mismos.

En un recorrido por todo el tianguis se observa que no son ni la mitad, hay el espacio equivalente a un local entre uno y otro instalado. Y en la explanada entre la Plazuela Hidalgo y el Templo de la Virgen del Carmen son muy pocos los que ofrecen sus mercancías.

Marco Ponce de León ofrece toallas usadas, ya hizo sus primeras ventas. No pasa lo mismo con Elena, quien vende calzado usado.

"Si en dos horas no vendo, levanto el puesto y me voy", dice la adulta mayor, para quien quedarse en casa no es una opción.

Ponce de León comenta que este es el tiempo más largo que estuvieron sin trabajar: cuatro meses.

"Hubo una demanda para que nos quitaran de aquí y no nos pusimos mientras nos daban el amparo, pero fue una semana o dos, y desde entonces hasta hoy, nunca habíamos dejado de trabajar", expresó.

Como siempre, en el tianguis hay de todo. Quienes ofrecen carteras de huevo a 50 pesos y tres kilos de mango por 20 pesos, hasta quienes venden creaciones tejidas para los '"cumplemes" de los bebés, como lo hace Martha Torres.

El flujo es constante, pero no llega a aglomerarse, dice el inspector de Oficialía Mayor José Hernández, hay comunicación entre el personal que atiende las cuatros puertas, dos entradas y dos salidas, para regular el aforo.

Uno de los que está preocupado por la situación es un agente de Tránsito que pide omitir su nombre.

"¿A qué viene la gente al tianguis?", cuestiona, "¿A contagiarse? ¿No se informan sobre cómo está la situación?".