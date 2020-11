En Mazatlán, Sanjuanita requiere medicamento Erispan compuesto y ACC Acetilcisteina

Doña Teresa, madre de Sanjuanita, dice que en los últimos día a presentado problemas de salud

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ Erispan compuesto y ACC Acetilcisteina es lo que requiere Sanjuanita García Rojas, quien padece parálisis cerebral y desde hace días ha presentado problemas de salud, por lo que su mamá solicita el apoyo de los lectores de este diario.

Teresa Rojas, madre de Sanjuanita, comentó que desde hace varios días ha presentado problemas para respirar, por lo que la llevó al doctor y le recetaron el medicamento citado, pero no cuenta con los recursos necesarios para adquirirlo.

“La niña no se me quiere componer hay días que está bien y días mala, y últimamente me la he visto muy difícil económicamente, por eso pido de nuevo el apoyo de los lectores que ya anteriormente nos han apoyado”, expresó la señora Teresa.

Además de este medicamento, Sanjuanita requiere de pañales tamaño Jumbo, así como de leche en polvo.

La persona que desee ayudar a Sanjuanita, puede llevar su donativo a la calle Quintana Roo, número 300, en la Colonia Juan Carrasco, o comunicarse al teléfono 6692801702, con la señora Teresa.