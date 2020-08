En Mazatlán se respeta la ley, dice Secretario del Ayuntamiento, tras arrancones en el malecón

Asegura José de Jesús Flores Segura que ni turistas ni youtubers puede violar el Bando de Policía y Buen Gobierno

Alma Soto

La detención de jóvenes que realizaban “arrancones” en la Avenida Del Mar, es una señal de que en Mazatlán se hace respetar la ley, y no por ser turistas o youtubers pueden pasar por encima del Bando de Policía y Buen Gobierno, manifestó el Secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura.

“Se aplicó el Bando de Policía y Buen Gobierno, se realizó una detención en flagrancia, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal se está, primero que nada, para concientizar a los turistas de que no por ser un puerto implica que estén fuera de la ley, esto se ha realizado a lo largo de la administración”, manifestó.

Y aunque el Secretario del Ayuntamiento aseguró que la detención se hizo en flagrancia, las imágenes del youtuber de Culiacán, Markitos Toys, y sus acompañantes, se difundieron desde el pasado jueves realizando arrancones frente a la Secretaría de Turismo estatal, donde también están las oficinas de Capta, afectando la circulación vial.

La detención, de acuerdo al parte policial, se realizó la madrugada del domingo. Los detenidos aparecen sonrientes y sin cubrebocas, en la patrulla de la SSPM.

Los vehículos, dijo, están detenidos hasta en tanto los jóvenes no acrediten la legítima propiedad, pagando las multas correspondientes.

Respecto de los agentes de Tránsito Municipal que aparecen en las fotografías junto a los youtubers, dijo que hay una investigación abierta en Asuntos Internos.

“Es un mensaje de que no hay excepciones y las órdenes del Señor Alcalde son que se cumplan los reglamentos que hay, que por cierto van a ser modificados en breve por parte del Cabildo, incluso se ha manejado que se apliquen trabajos a la comunidad, no nada más pagar la multa, porque a veces la sanción económica no es tan alta para el daño que se causa a la comunidad”, declaró.

En otro orden, el Secretario del Ayuntamiento se refirió al homicidio que se registró la madrugada del domingo, al que acudieron como primeros respondientes.