En Mazatlán, señora de 90 años pide nuevamente ayuda para su hijo que sufrió un accidente

Doña Sebastina requiere de ropa, cobijas y pañales para su hijo que no pude caminar a causa del accidente que sufrió

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ La señora Sebastiana de la Cruz Flores, de 90 años de edad, pidió nuevamente apoyo de manera pública para su hijo de 60 años de edad que está postrado en la cama tras ser atropellado por un carro.

Recordó que su hijo Victoriano de Jesús de la Cruz fue atropellado hace ya varios años, por lo que no se puede levantar de la cama.

“No se levanta, no camina mi hijo, ahorita ocupa comprar pañales y ropa, no tiene ropa, cuando llovió se mojaron las cobijas, todas se echaron a perder, ropa, camita, un colchón no tiene”, añadió la señora Sebastiana.

Por ello reiteró el llamado a la población para que la apoye a su hijo.

Recordó que autoridades de gobierno a través del DIF sí la han ayudado con pañales para Victoriano de Jesús, pero ahorita no tiene, por ello hace la petición pública.

Ya en otras ocasiones ha hecho la petición y lectores de este diario sí la han ayudado.

Quien desee apoyarla puede llevar la ayuda a su domicilio ubicado en la calle Tercera número 6140, en la Colonia Valle de Urías, dijo la señora.