En MazatlÃ¡n, sepultan el nuevo panteÃ³n de Miravalles

En Mazatlán, sepultan el nuevo panteón de Miravalles

Órgano Interno de Control abre investigación contra el Cabildo anterior y ex funcionarios implicados en la compra del terreno por $22.5 millones

Sheila Arias

06/02/2019 | 11:10 AM

El nuevo panteón municipal para Mazatlán no va en Miravalles, la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado resolvió que el terreno, adquirido por 22.5 millones de pesos en la administración pasada, no es apto, y no es posible cavar.

Así lo anunció el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, al informar que el pedio de 15 hectáreas no pasó las pruebas de factibilidad hecho por la Subsecretaría de Medio Ambiente y Recursos Narurales.

Esto, dijo, obligó a una investigación por el Órgano Interno de Control.

Esta resolución impide concretar en Miravalles el nuevo panteón.

Al respecto, el Secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, declaró que la investigación interna implica a todo el Cabildo que avaló la adquisición y el proyecto en la administración pasada; además al Comité de Adquisiciones que abrió la convocatoria y decidió pagar el predio por 22.5 millones de pesos, recurso público propio, sin tener estudios previos de factibilidad emitidos por autoridades ambientales federales, como la Semarnat.

Agregó que, después de la investigación interna, analizarán si hay elementos para interponer denuncias penales contra ex servidores públicos que resulten involucrados.