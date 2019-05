En MazatlÃ¡n, sigue conflicto entre vecinos de fraccionamientos y desarrolladores

En Mazatlán, sigue conflicto entre vecinos de fraccionamientos y desarrolladores

Colonos y desarrolladores inmobiliarios se manifiestan afuera de las oficinas de la Síndica Prouradora

Sheila Arias

MAZATLÁN._ El conflicto entre vecinos de fraccionamientos y desarrolladores sigue encendido.

Así el Gobierno municipal enfrenta uno de los problema más álgidos, por un lado ciudadanos que exigen alto a las torres y condominios y zonas habitaciones, y por otro, a inversionistas que insisten en construir torres y condominios en fraccionamientos.

Este viernes decenas de trabajadores de la construcción y constructores se manifestaron al pie de las oficinas de la Síndica Procuradora, Elsa Bojórques Mascareño, a ella le pidieron que inicie una investigación interna de lo que consideran un freno a la inversión y al desarrollo en Mazatlán.

Al mismo tiempo vecinos de los fraccionamientos implicados acudieron a esta oficina, cada grupo expuso, por separado sus justificaciones: los desarrolladores insisten en que todo está en regla y que han cumplido la Ley; los colonos sostienen que sus fraccionamientos no es zona para construir torres de hasta cuatro pisos, de concretarlo, temen el colapso de los servicios y del espacio público.

“Les decimos ‘no somos los enemigos de los colonos’, ellos están haciendo confrontación como si los desarolladores fuéramos los culpables, nosotros no somos culpables, si falta o no la infraestructura hidrosanitaria eso hay que solicitarlo a la autoridades, la autoridad actual se ha manifestado en que va a mejorar la infraestructura, en que va a mejorar todos los nuevos desarrollos”, comentó Carlos Escobar, uno de los desarrolladores involucrados.

Aseguró que los vecinos tienen detenidos 12 proyectos, los principales en fraccionamientos Gaviotas, Sábalo Country, Lomas de Mazatlán, y Dorados, una de las zonas de alta plusvalía en el puerto.

Estos proyectos, aseguró, representa una inversión de 2 mil millones de pesos y mantiene sin empleo a cerca de 200 trabajadores de la construcción.

Lo que sí reconoció es que, en ningún caso, se han acercado a dialogar con los vecinos. En las zonas donde ya han iniciado obra no han socializado los proyectos.

Al respecto, los representantes de 10 fraccionamientos también expusieron su parte.

“Ella (la síndica procuradora) reconoció que nuestra queja es fundada en Ley y está en la mejor disposición de hacer cumplir con las normas, va a pedir un informe a Planeación, nosotros no somos un grupo manipulado que no busca la confrontación... estamos pidiendo que se aplique la ley de manera correcta, ciertamente esas construcciones son ilegales porque están en contra del plan director de desarrollo urbano que no se pueden demoler edificios para construir departamentos y eso es lo que está sucediendo”, comentó uno de los representantes de vecinos.

Los ciudadanos acudieron en representación de 10 colonias y fraccionamientos: Lomas de Mazatlán, Sábalo Country, Gaviotas, Dorados, El Toreo, Antiguo Aeropuerto, Flamingos, Palos Prietos, Los Pinos, y Centro Histórico.

El conflicto sigue sobre la mesa desde hace meses, el Gobierno municipal tiene en el desarrollo de Mazatlán uno de los principales conflictos por resolver.