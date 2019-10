En MazatlÃ¡n, siguen denuncias de hermetismo sobre construcciÃ³n de torres de departamentos

En Mazatlán, siguen denuncias de hermetismo sobre construcción de torres de departamentos

Alistan demolición para levantar nuevo edificio en Paseo Claussen sin consultar a vecinos, acusan

Sibely Cañedo

MAZATLÁN._ Sobre el Paseo Claussen esquina con calle Laurel se encuentra una casona abandonada, que en los últimos meses ha comenzado a ser desmantelada, tras lo cual los vecinos de esa zona advierten que se construirá una nueva torre de departamentos, como los que han proliferado en los dos últimos años en el puerto.

Aunque no tienen una información oficial, trabajadores de la construcción que han acudido al lugar aparentemente a preparar el inmueble para la demolición, les revelaron que será un nuevo edificio de apartamentos el que se levantará en este domicilio ubicado casi enfrente de la Casa del Marino, con vista privilegiada al mar.

Lo que les preocupa es que hay hermetismo sobre el proyecto, pues aunque han acudido al Ayuntamiento a solicitar información, no han sido atendidos, acusa Evelio Antonio Badillo, quien vive en la casa de enseguida.

“Nos juntamos los vecinos de Los Pinos (fraccionamiento), y fuimos al Ayuntamiento; hablamos con el Químico (alcalde Luis Guillermo Benítez Torres), pero nadie nos quiso dar información, nadie dijo nada”, expuso Badillo.

Aunque es una zona donde el uso de suelo permite la edificación de torres departamentales, insisten en conocer el proyecto para prevenir posibles daños a sus propiedades.

A pocos metros de ese lugar, la compañía Arkrea Ingeniería de la Construcción erige una torre de apartamentos de 17 niveles, denominada Boca de Cielo, con la cual también se han inconformado los vecinos de Los Pinos, que viven en la parte alta del cerro contiguo, pues llevan más de un año con problemas para el abasto de agua.

No es la primera vez que colonos de Mazatlán señalan no recibir información acerca de proyectos inmobiliarios, a pesar de que las licencias de construcción, planos y otros documentos relacionados son considerados información pública. Este 18 de octubre, la Unión de Colonias y Fraccionamientos, compuesta por habitantes del Sábalo Country, Gaviotas, El Dorado, Lomas de Mazatlán y otros asentamientos más, ofreció conferencia de prensa para denunciar que se les han ocultado expedientes de 27 edificios en construcción, que presumen son irregulares. No obstante, el director de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable del municipio, Jorge Estavillo Kelly, respondió en esa ocasión que la oficina que dirige actúa con transparencia, y si no ha entregado algunos datos, en muchos casos se debe a que no se piden con precisión.