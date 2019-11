En MazatlÃ¡n, SSPM pide denunciar al 911 y 089 casos de extorsiÃ³n o amenazas a propietarios de expendios

En Mazatlán, SSPM pide denunciar al 911 y 089 casos de extorsión o amenazas a propietarios de expendios

Propietarios de expendios de cerveza han denunciado que hombres armados lo obligan a cerrar sus negocios más temprano

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ A denunciar a través de los número telefónicos 911 y 089 casos de extorsión o amenazas en contra de propietarios de expendios de venta de cervezas o bebidas alcohólicas en general, hizo el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Federico Rivas Valdés.

“Si alguno de los ciudadanos que me están escuchando tuviese una denuncia que hacer con respecto a unos señalamientos no oficiales que están en las redes sociales, porque también tenemos redes sociales nosotros y nos enteramos de que algunos comerciantes están manifestando ser víctimas de extorsiones o de amenazas para el tema de los comerciantes de bebidas embriagantes, por favor refiérase a nosotros al 911, al 089 ó incluso conmigo”, añadió Rivas Valdés.

“Muchos de los comerciantes ya tienen representación en las cámaras de comercio y nos estamos reuniendo semanalmente, si no ellos por su lado cuando suelo ser invitado, que es siempre, porque soy obviamente uno de los que más tiene que trabajar junto con los comerciantes, por favor, señálelos, por favor pongan cámaras en sus establecimientos, es muy importante, no tenemos ningún señalamiento oficial, no hay ninguna denuncia oficial”.

Agregó que se trata de señalamientos en redes sociales, por lo que no se tienen nombres, ni caras de los probables responsables en estos momentos.

“Son señalamientos en redes sociales, no tenemos ni nombres, ni caras, no tenemos nada en este momento, nosotros solamente recordemos, es nuestra obligación como ciudadanos saber hasta dónde tiene capacidades la Policía Preventiva y después cuando entra la Fiscalía General del Estado”, continuó el titular de la SSPM.

“Nosotros solamente podemos actuar en flagrancia y si no es así, yo reitero nuevamente con la colaboración y el trabajo que ha hecho el señor Vicefiscal de aquí de Mazatlán que vayan a denunciar ante la Fiscalía General del Estado para que la Policía Ministerial, que quizá ya olvidamos que existe, son los compañeros que van y hacen la entrevista con las personas que son posibles víctimas de estas extorsiones y amenazas”.

Reiteró que la SSPM está atenta y monitoreando, no está ciega a lo que sucede en la ciudad pero no hay una denuncia formal para poder actuar al respecto.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer en redes sociales y lo que han manifestado algunas personas que han tenido conocimiento de los hechos, presuntamente integrantes de la delincuencia organizada han amenazado a propietarios de expendios de venta de cerveza y antros para que cierren sus establecimientos a más tardar a las nueve de la noche, horas antes de lo normal.

Lo anterior, para que quienes quieran comprar cervezas después de esa hora vayan a “aguajes” o sitios clandestinos de venta de ese tipo de bebidas embriagantes que maneja la delincuencia organizada, al igual que la venta de drogas, y compren el producto ahí a precio más caro.

Si algún propietario pide cerrar más tarde, presuntamente la delincuencia le pide que dé el producto más caro y ese porcentaje adicional se lo entregue a los delincuentes por dejarlo seguir trabajando, se ha mencionado en los últimos días.

El titular de la SSPM dijo ante personal de medios de comunicación que el pasado fin de semana no se detectó ese tipo de establecimientos cerrados.

Y enfatizó que la expresión que tiene la Cámara de Comercio, hoteleros, entre otros, es muy positiva y el pasado fin de semana una afluencia importante de turistas nacionales y de otros países, y se vienen tiempos muy buenos, el último bimestre del año va a ser de mucha actividad.

Rivas Valdés reiteró el llamado a los propietarios de expendios o de cualquier giro comercial a que si son víctimas de algún delito lo denuncien a través de los números telefónicos 911, 089, con él, con los comandantes de sector y que presenten la respectiva denuncia ante la Fiscalía General del Estado.