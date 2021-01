En Mazatlán surge nuevo precandidato a la Alcaldía por Morena

Manuel Beltrán Beltrán lamenta que muchos de quienes fueron electos junto a Andrés Manuel López Obrador, no sigan los principios de la Cuarta Transformación

Alma Soto

21/01/2021 | 11:48 AM

Manuel Beltrán Beltrán levantó la mano para que lo consideren como aspirante a la candidatura de Morena por la Presidencia Municipal.

Se presenta a sí mismo como seguidor del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y lamenta que muchos de los que llegaron a los gobiernos y legislaturas arrastrados por el triunfo de López Obrador, no sigan los principios de la Cuarta Transformación.

“La inquietud que tengo es porque llegaron muchos personajes que no traen la ideología de la Cuarta Transformación, que nosotros venimos trabajando con Andrés Manuel, aquí traigo credenciales que constatan que hemos caminado juntos, eso es lo que me ha movido a querer participar, y si hay otro compañero que tiene más posibilidades que yo y que reúne los requisitos de la 4T, no vamos a dudar ni tantito en apoyarlo y darle todo el capital que hemos logrado juntar en el transcurso del proceso que estamos viviendo”, declaró.

Dijo que, aunque nunca ha participado como candidato, no quiere decir que sea un desconocido, pues desde la Universidad Autónoma de Sinaloa, desde la construcción, el campo y su negocio de “diablitos”, hay miles de personas en las que ha incidido.

Cuestionado respecto de las posibilidades que le ve a Morena en Mazatlán, donde los votantes no son fieles a un partido, sino a las propuestas que los candidatos ofrecen y donde se critica la actuación del actual Presidente Municipal, que proviene de Morena, Beltrán Beltrán reconoció que este Gobierno no ha dado el ancho de la 4T.

Sobre todo, dijo, porque no supo hacer equipo, porque Luis Guillermo Benítez Torres se enfrascó en una guerra con la Síndica Procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño, hasta llegar a los tribunales, y se olvidó de las necesidades del pueblo, siquiera de visitarlos, por su falta de sensibilidad.

Concedió la razón a la Síndica Procuradora, que cumplió con su función de fiscalización, lo que no le gustó al Alcalde.

Aseguró que antes de decidirse a buscar una candidatura, recorrió las colonias populares y la zona rural para hacer un diagnóstico de las necesidades que tienen, mismas que no han sido tomadas en cuenta, siguen en el abandono.

Consideró que no hace falta mucho presupuesto para atender las demandas de las colonias y comunidades, simplemente priorizar las necesidades.

De los problemas urgentes, dijo que está el problema de la basura, al que debe dársele atención, pero involucrando a la sociedad, a los organismos civiles, a los especialistas, a los que saben del tema para que salga una propuesta bien y viable, no una solución impuesta.

Y mientras en algunas avenidas hay luminarias que cuestan millones de pesos, dijo, en comunidades como Caleritas no hay una sola lámpara ni han solucionado su problema de agua potable.

“Se enfrascaron en el problema de Nafta, del Indem y se quedaron estancados”, declaró Beltrán Beltrán.

A pesar de todo, el aspirante a la candidatura por la Presidencia Municipal, consideró que Morena tiene la oportunidad de ganar nuevamente las elecciones.