En MazatlÃ¡n, taxistas sufrirÃ¡n impacto econÃ³mico muy fuerte, pero atenderÃ¡n recomendaciones ante Covid-19

En Mazatlán, taxistas sufrirán impacto económico muy fuerte, pero atenderán recomendaciones ante Covid-19

Dirigente de sindicatos de taxistas coinciden en que trabajadores del volante sufrirán afectaciones por coronavirus

Belizario Reyes

Ante la pandemia del Civid-19 se tendrá un impacto económico muy fuerte, pero se atenderán las recomendaciones de las autoridades de salud para que todo el mundo salga adelante, dijeron los secretarios generales de los sindicatos de Ecotaxis Rojos y Verdes, Arnoldo Bouciéguez Lizárraga y Jesús Armando Lizárraga López.

“Es un impacto muy fuerte porque las recomendaciones que están haciendo a la ciudadanía, a las personas es no salir a la calle y tomar muchas medidas y eso pues prácticamente el trabajo va a quedar completamente aniquilado por decir así, la única esperanza es poder trabajar lo local pero también están dando medidas de restricción”, dijo Bouciéguez Lizárraga en entrevista.

“Están cancelando las clases por un mes, los restaurantes la gente tiene temor debido a esta situación, pues es una crisis global y la recomendación es evitar el contagio, no tener contacto con personas y entonces eso va a llevar a que el trabajo se vaya no sé qué tanto por ciento, no te podría decir, pero con la experiencia de la vez pasada con la influenza así pasó”.

Recalcó que en esta ocasión ante la pandemia mundial del coronavirus las restricciones para prevenir el contagio vienen más fuertes y se van a tener que acatar.

“Yo creo que vienen más fuertes las restricciones y yo creo que vamos a tener que acatarlas porque sobre todo está la salud de cada quien”, reiteró.

El secretario general del Sindicato de Ecotaxis Rojos añadió que sí ha bajado la demanda de servicios en esa agrupación pues ha bajado la afluencia de personas en general en la vía pública, turistas casi no hay en esta ocasión y con los anuncios del cierre de un hotel y posiblemente se cierren otros, es una cadena que va a afectar a todos.

“Por recomendaciones de la Dirección (de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado) y del Gobierno Federal de Salud estamos haciendo nosotros lo propio, todo mundo en los carros traen gel, traen desinfectantes y esa es la recomendación que nos están dando, pero aunque hagamos eso independientemente el trabajo no hay”, subrayó Bouciéguez Lizárraga.

Por su parte el secretario general del Sindicato de Ecotaxis Verdes, Jesús Armando Lizárraga López, expresó en entrevista por separado que por las mismas recomendaciones que las autoridades de salud están haciendo a la ciudadanía ha bajado la demanda de servicios, pero es mejor tomar dichas acciones para salir adelante.

“Es mejor tomar ese tipo de medidas para que así podamos salir adelante, nos afecta pues sí nos afecta, nos va afectando pero no es la primer contingencia que hemos vivido, ya vivimos una recesión económica, vivimos una influenza, ya también pasamos por una situación de la delincuencia donde los barcos (cruceros) se retiraron”, añadió Lizárraga López.

“En fin, estamos en un mundo donde estamos expuestos a que todo esto se esté viendo y tenemos que salir adelante, entendemos esa parte que el trabajo va a disminuir, sabemos perfectamente que nuestros ingresos van a bajar pero es por el bien de toda la ciudadanía, estamos de acuerdo en que se tomen las medicas, en cumplir con las medidas que corresponden”.

También dijo que como acciones preventivas en las oficinas de dicho sindicato se trabajará medio día nada más, se están viendo qué otras acciones tomar también, y si se ve que es necesario llegar a los extremos de parar algunas unidades si baja considerablemente la demanda de servicios se tendría que hacer, todo depende del permisionario y los trabajadores.

Y es obvio si no hay gente a quién darle el servicio sería lo más conveniente, continuó.

Además dijo que ahorita no hay gel antibacterial en venta, pero hay la recomendación a los conductores para que traigan por lo menos cloro para que desinfecten las unidades de dicha agrupación, que traigan agua y jabón, ya se les instruyó y ellos tienen que cumplir con esa parte.

“Como le digo gel pues no hay, (que los usuarios) tengan la seguridad que por lo menos debe de estar la unidad desinfectada a través del cloro, ya con una toallita y cloro pueden limpiarse las manijas y adentro también desinfectar, esa es la idea, que tengan la plena seguridad de que el vehículo debe ir desinfectado porque de otra manera qué vamos a hacer”, subrayó el dirigente de Ecotaxis Verdes.

“No hay ni el producto ese de gel (en venta), ni alcohol, cuando quisimos comprar la gente ya se lo había acabado, ahorita sigo buscando y no encuentro”.

Reiteró que se espera que esta emergencia pase pronto y es necesario que se apliquen las acciones preventivas.

“Y entender que es por el bien no nada más de Mazatlán, sino de todo el mundo y si hablamos de México, de la Nación, que se haga lo que se tenga que hacer para poder conservar la salud y no tener que llegar a cosas extremas”, recalcó el dirigente de taxistas.