En MazatlÃ¡n, usuarios de camiones urbanos piden que se dÃ© gel antibacterial al abordar las unidades

En Mazatlán, usuarios de camiones urbanos piden que se dé gel antibacterial al abordar las unidades

Otras personas creen que no es muy confiable desinfectar las unidades con cloro

Belizario Reyes

22/03/2020 | 10:53 AM

MAZATLÁN._ Aunque algunos usuarios manifestaron que están bien las acciones de desinfectar y limpiar los camiones urbanos para prevenir el contagio de Covid-19, otros dijeron que los conductores deben dar gel antibacterial al abordar las unidades.

Otras personas más expresaron que no es muy confiable desinfectar las unidades con cloro pues no elimina el coronavirus, incluso aún no hay vacuna contra dicha pandemia que afecta actualmente al mundo.

La señora Juana Rivera, quien ayer abordó un camión urbano de la ruta El Castillo, manifestó que ella sí está enterada de las acciones que se recomiendan para prevenir el contagio del coronaviros y sí lo aplica como el lavarse las manos seguido, usar tapabocas, no saludar de mano ni de beso.

Ante el anuncio de autoridades de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado y de dirigentes de agrupaciones del transporte público en general como transporte urbano y taxis, entre otros, de que se están desinfectando las unidades tanto en el interior como en el exterior, dijo que sí ha notado un cambio, se ve que a los camiones los barres y los trapean con desinfectante y no suben mucho pasaje.

“Va menos pasaje ya, como que están barriendo y trapeando con Pinol, porque huele a Pinol”, dijo Juana Rivera.

Por su parte María de Jesús Zavala expresó que sí está enterada de las disposiciones para prevenir el contagio de dicha pandemia, en su caso se lava las manos constantemente, en su trabajo en lugar de salir a las 14:00 horas ahora sale a las 12:00 horas en Parques y Jardines.

Dio a conocer que en su trabajo les proporcionan gel antibacterial, les recomiendan que se laven las manos, que eviten estar tosiendo delante de la gente, lo que sí lo aplican al igual que en su casa y no salen mucho, los niños ya no van a la escuela a partir del pasado viernes, aunque les dejaron mucha tarea.

En tanto que Graciela ibarra dijo que en su trabajo le dan gel antibacterial y en su casa también se lavan las manos, limpian bien con cloro, mientras que en los camiones ya va menos gente, pero ve que no los han limpiado pues están igual que antes.

“Al subirnos deben de darnos gel antibacterial”, reiteró la entrevistada.

Conductores consultados expresaron que están bien las acciones que se aplican para desinfectar y limpiar los camiones urbanos para prevenir el contagio del Civid-19.

Otras personas más dijeron que no es muy confiable que se desinfecten las unidades del transporte urbano pues el cloro no mata o elimina el coronavirus.

“No es muy confiable porque es puro cloro, la verdad no es algo que pudiera ser efectivo contra este virus, no creo yo que sea efectivo, en mi opinión”, expresaron personas consultadas que pidieron no hacer público su nombre.

Reiteraron que incluso no hay una vacuna contra el coronavirus.

Algunos conductores expresaron que no les han pedido un límite máximo de pasajeros a subir a los camiones urbanos, pero ayer por la mañana eran muy baja la demanda del servicio, menos que otros sábados, pues ya no hay clases y en algunos trabajos le pidieron al personal laborar desde sus hogares o la gente ya no sale mucho para prevenir contagios.

Efectivamente ayer se vieron camiones urbanos con menos pasajeros, incluso las avenidas presentaban circulación muy fluida o poco tránsito.