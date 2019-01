En MazatlÃ¡n va la fuerza pÃºblica contra transportistas bloqueadores

En Mazatlán va la fuerza pública contra transportistas bloqueadores

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres asegura que no se permitirán más escenas de esta naturaleza

Sheila Arias

28/01/2019 | 10:55 AM

El último bloqueo transportista del viernes pasado, acabó con la paciencia de las autoridades municipales y esta mañana el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres advirtió a los transportistas que, al próximo bloqueo, usará la fuerza pública municipal para poner orden, a falta de atención del Gobierno del Estado.

Incluso, ya solicitó a Vialidad que retiren concesiones, como otra medida.

Esto, lueto de que el viernes pasado taxistas verdes, rojos y algunas aurigas bloquearon el paso de una unidad de la CROC, de las que pocos sabían que ya tienen permiso de circular en Mazatlán.

El conflicto ocurrió en la Avenida Santa Rosa, de la Colonia Jacarandas. Hubo golpes y ofensas.

“Me informaron, les dije, no hagan nada, viene mañana el presidente de México, con escándalos no vamos a resolver ese problema, pero les aseguro que se acaba ese problema, que se acaba porque se acaba. Vamosa a hacer todo el uso de la fuerza pública para la gente que vuelva a hacer eso, y no sólo la municipal”, advirtió.

El caos sucedió al tiempo que Andrés Manuel López Obrador llegaba a Mazatlán por motivos de una gira por el sur de Sinaloa.

“Estamos solicitando, hay que hacer equipo, es la única manera de solucionar esto y que deben quitar concesiones, principalmente, a las gentes que agreden a otras personas y que agreden a la ciudadanía bloqueando calles”, advirtió.

A casi tres meses en el cargo, el Alcalde ya ha enfrentado conflictos transportistas, pero continúan a pesar de la intervención de las autoridades estatales.