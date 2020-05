En MazatlÃ¡n, van 23 detenidos en puestos rotativos de revisiÃ³n y concientizaciÃ³n

En Mazatlán, van 23 detenidos en puestos rotativos de revisión y concientización

Juan Ramón Alfaro Gaxiola dice que los puntos rotativos se mantendrán mientras dure la pandemia por Covid-19

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ Al menos 23 personas relacionadas con hechos delictivos han sido detenidas en los últimos días en los puestos rotativos de revisión y concientización ciudadana, instalados por la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, informó el Director Operativo de la Policía Preventiva, Juan Ramón Alfaro Gaxiola.

Mencionó que con ello se recuperaron celulares y motocicletas, por lo que fueron turnadas a las instancias correspondientes.

El jefe policiaco indicó que en la medida que la pandemia del coronavirus siga presente, este tipo de operativos que lleva a cabo el Gobierno de Mazatlán y que cumplen doble finalidad, van a continuar implementándose por todo el municipio.

“Las instrucciones del Alcalde (Luis Guillermo Benítez Torres) son que continuemos poniendo los filtros de concientización de revisión, en los cuales indicamos que no pueden andar dos personas en las motos, ni más de tres personas en los vehículos, menos si no traen las medidas de seguridad que es el cubrebocas. No se puede bajar la guardia ante esto. Tenemos que continuar; hemos asegurado dos vehículos y ocho motocicletas, en total con 23 detenidos por delito”, reveló.

Alfaro Gaxiola destacó que no se descuidan las zonas comerciales ni las colonias, porque algunas personas podrían estar aprovechando la situación de confinamiento y medidas de seguridad para llevar a cabo conductas ilícitas, que deben denunciarse de inmediato para lograr un buen resultado.

“Lo que hemos estado observando hay personas le han estado dando mal uso del cubrebocas, queriendo tapar su identidad, pero no les ha dado resultados. Han cometido hechos ilícitos, los hemos combatido, y lo vamos a seguir combatiendo, porque es la instrucción que tenemos, de estar vigilando todos los comercios todas las colonias populares y todos los fraccionamientos. Pedimos que denuncien para poder actuar inmediatamente”, agregó el jefe policiaco.