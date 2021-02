En Mazatlán, vecinas de El Toreo exigen fin a inundaciones en la zona

Estuvimos con el Gobernador Quirino Ordaz cuando inauguró la Avenida Rafael Buelna, y ahí nos hizo una promesa de que se iba a dar solución a nuestro problema, y es hora que no tenemos respuesta, dice Amalia Venegas Pérez

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Vecinas del Fraccionamiento El Toreo realizaron hoy viernes por la mañana una manifestación frente al Palacio Municipal, para exigir que se dé solución al problema de inundaciones que se ha padecido por décadas en el asentamiento.

Mientras sus compañeras portaban una lona con su demanda, la señora Amalia Venegas Pérez manifestó que este problema tiene cerca de 37 años y antes al desbordarse el canal en temporada de lluvias el agua subía a las casas unos 10 centímetros, pero ahora sube hasta un metro y medio de altura y en menor tiempo.

"Se han perdido vehículos, las casas se deterioran, hemos perdido enseres de las casas, muebles, en noviembre (pasado) estuvimos con el Gobernador (del estado, Quirino Ordaz Coppel) cuando inauguró la Avenida Rafael Buelna y ahí nos hizo una promesa de que se iba a dar solución a nuestro problema y es hora que no tenemos respuesta", añadió Venegas Pérez, quien es maestra jubilada.

"Ya tenemos un proyecto por parte de Obras Públicas de aquí del Municipio, pero ahí está el proyecto, el proyecto consiste en darle otro cause a todas las aguas que nos llegan al Toreo, llevarlas por la (Avenida Doctor Carlos) Canseco y está el Arroyo del Seminario y darle salida por ahí, pensamos que es la solución, pero el problema es (son) los recursos, el Gobernador dice que no hay recursos, que se están buscando los recursos y aquí estamos esperando, se lava las manos".

Reiteró el llamado para que antes de que termine su administración el Gobernador ayude a los vecinos afectados por este problema y que incluye no nada más al Fraccionamiento El Toreo, sino a cinco asentamientos humanos en total, entre ellos el mismo Fraccionamiento El Cid, ya que hasta el momento les ha fallado con su palabra, pues les prometió ayuda y les está fallando.

También recordó que recientemente el Gobernador también los atendió en un evento en el área de Cerritos y les asignó a una persona de Obras Públicas del Gobierno del Estado, Jaime Tamayo, quien le dio a ella una tarjeta con su número telefónico para que le llamara, pero nunca le ha contestado.

"Diariamente, religiosamente diario le llamo, no me contesta para nada, esto se me hace una burla, a qué estamos jugando", enfatizó.

Dijo que prevén enviarle una carta al Presidente de la República, acudirán con la manta al Palacio del Gobierno del Estado y prevén manifestarse nuevamente este sábado en la Avenida del Atlántico, en este puerto, donde se contempla que a las 10:30 horas, donde estará el Gobernador para encabezar la inauguración de esta vialidad.

También se hará un oficio dirigido a la Comisión Nacional del Agua porque nadie tiene derecho a obstruir un cauce natural de un arroyo o un río, y en el Fraccionamiento El Cid sí lo está haciendo.

"Nos ponen unas compuertas cuando llueve y que la suben cuando les da gana porque son unas compuertas arcaicas que las tienen que subir con unas poleas, entonces para cuando ellos suben las poleas entonces nosotros ya nos estamos ahogando, si ustedes se dan cuenta somos nota nacional, un autobús se fue ahí, afortunadamente no ha habido desgracias que lamentar, pero siempre es lo mismo, los carros se van al canal porque el canal se pierde (no se ve dónde está al ser cubierto por el agua pluvial)", recalcó.

"Estamos desesperados viendo que estamos en una situación tan crítica y no le dan solución a ésto, el Alcalde igual, tiene mucha disposición, pero igual, no hay recursos".

Precisó que hay un proyecto donde la solución a esta problemática de inundaciones cuesta 30 millones de pesos, pero el proyecto que a los vecinos les parece el más viable tiene un costo de 50 millones de pesos y como parte afectada si se trata de hacer una aportación los vecinos están dispuestos a aportar parte del costo, tienen la disposición de aportar.

Con todas las obras que se están haciendo como la remodelación de la Avenida Rafael Buelna se tiende a hacerlas más elevadas y los asentamientos afectados por las inundaciones quedan más abajo, por ello se les agrava dicho problema en menos tiempo y con más cantidad de agua, reiteró.

Los asentamientos afectados por esta problemática son El Toreo, Rinconada, Jardines del Toreo, hasta el Fraccionamiento El Cid y una parte de Lomas de Mazatlán, dio a conocer.