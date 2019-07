En MazatlÃ¡n, Vialidad llama a conductores a tomar precauciones estas vacaciones para prevenir accidentes

En Mazatlán, Vialidad llama a conductores a tomar precauciones estas vacaciones para prevenir accidentes

Roberto Jaime dice que en estos días aumenta el tráfico vehicular, así como las personas que andan en las zonas turísticas y niños en las calles

Belizario Reyes

12/07/2019 | 10:53 AM

Un llamado a los conductores en general para prevenir accidentes en el presente periodo vacacional, tanto en el área turística como en las colonias y fraccionamientos, hizo el Coordinador de Educación Vial en Mazatlán, Roberto Jaime Rodríguez.

“Es importante que en estas fechas de verano donde Mazatlán es uno de los atractivos de muchas personas que nos visitan y los mismos que vivimos aquí en Mazatlán saber que los límites de velocidad se tienen que respetar igual que en cualquier parte del país, 40 kilómetros por hora, en algunas avenidas son de 50, hasta 60 kilómetros por hora en algunas partes, siempre buscando el señalamiento, respetándolos para cumplir con lo que marcan las mismas disposiciones de vialidad”, añadió Jaime Rodríguez en entrevista.

“Es bueno seguir las indicaciones de la autoridad que está controlando el tráfico, que está orientando la circulación, estar al pendiente de los cruces de peatones ya que Mazatlán tiene muchos lugares que la gente concurre para ver los atractivos que tiene Mazatlán, para tomarse la fotografía y hay lugares muy específicos donde se aglomera la gente a visitar”.

Ante ello los conductores deben estar muy al pendiente para disminuir la velocidad y dar el paso a los peatones que cruzan por la Avenida del Mar, en la Glorieta Sánchez Taboada o en el primer cuadro de la ciudad que es muy visitado por la gente que viene a este puerto, continuó.

Se debe estar siempre atentos a la buena conducción, estar en los cinco sentidos, no usar el teléfono celular al conducir, no consumir bebidas embriagantes si se va a manejar, continuó, y si van a salir fuera de la ciudad es importante que chequen que su vehículo esté bien de las condiciones mecánicas, llantas, frenos, luces, dirección, suspensión, colocar los equipajes adecuadamente para que los pasajeros que se lleguen a transportar en un viaje vayan cómodos y no amontonados dentro de la unidad.

También expresó que como se está en vacaciones en las escuelas hay niños en las colonias y fraccionamientos y a veces salen a jugar en la calle, lo que no es correcto que lo hagan en la vía pública, pero se debe de tener cuidado con ellos para prevenir accidentes.

“A veces los papás les dan permiso que vayan a jugar con un vecino o algo y esa persona que comúnmente reparten productos en los abarrotes (en las tiendas de abarrotes), cremerías que hay en las colonias pues sepan que por ahí puede haber un niño a veces jugando, a veces escondido, a veces cruzando de una calle a otra, igual esas personas que recogen la basura, los conductores de los camiones, de las pipas que reparten agua que tengan cuidado porque hay niños que no están en la escuela y están cerca de sus zonas habitacionales y puede haber cierto peligro”, subrayó el Coordinador de Educación Vial en Mazarlán.

“Siempre al subirnos al vehículo siempre hay que revisar adelante, atrás, abajo y hay que estar pendiente de las gentes porque en Mazatlán y todo el país cambia el tráfico, no hay clases entonces cambia la circulación a otras zonas, la seguridad se tiene que visualizar dependiendo de la etapa del año”.