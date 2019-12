En medio de operativo secreto, Evo Morales llega a Argentina como refugiado

El ex presidente de Bolivia se fue de México, donde contaba con asilo político, con destino a Cuba

Noroeste / Redacción

12/12/2019 | 09:13 AM

Evo Morales Ayma, quien se instaló en México tras su renuncia a la Presidencia de Bolivia en medio de una crisis política, llegó a Argentina en medio de un operativo secreto, y se quedará en el país sudamericano bajo la modalidad de “refugiado”, confirmó el canciller argentino Felipe Solá, al diario local El Clarín.

“Les he dado asilo para que entren al país, pero están firmando ahora el pedido de refugio, que es una condición diferente. Y la debe aprobar el Ministerio del Interior. La diferencia entre el asilo y el refugio es que este último está normado. En cambio, el asilo no tiene normas, no está reglamentado”, indicó el canciller argentino.

No obstante, Solá señaló que, a diferencia de lo que ocurría en México, harán una solicitud a Morales Ayma: “Nosotros queremos de Evo Morales el compromiso de no hacer declaraciones políticas en la Argentina”.

Morales Ayma viajó a Cuba procedente de México por un tratamiento médico y, luego de la asunción de Alberto Fernández como presidente, aceptó una invitación para instalarse, al menos por un tiempo, en la ciudad capital Buenos Aires.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, se pronunció respecto a la llegada del expresidente de Bolivia a Argentina tras haber estado en México bajo la condición de asilo político.

“Sostuve ayer [una] conversación con Evo Morales quien me informó su decisión de trasladarse a Buenos Aires. Agradeció cumplidamente la generosidad de pueblo y gobierno de México", indicó el canciller mexicano en su cuenta de la red social Twitter.

Morales Ayma salió de México el pasado viernes 6 de diciembre, según fuentes oficiales consultadas por el diario español El País, y los rotativos mexicanos Reforma y El Universal, el ex presidente de Bolivia, se fue -del país donde contaba con asilo político- con destino a Cuba.

El objetivo de Morales Ayma, según los medios antes citados, era instalarse en Argentina para poder estar más cerca de Bolivia y poder reunirse con los dirigentes de su partido, para ultimar los detalles de la candidatura con la que el Movimiento al Socialismo (MAS) concurrirá a las próximas elecciones.

El ex presidente boliviano tenía la intención de asistir a la toma de posesión del presidente argentino electo Alberto Fernández, el martes 10 de diciembre. Durante su asilo en México, Morales Ayma recibió de parte del Gobierno Federal mexicano una serie de facilidades, entre las que se incluyen su traslado en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM).

Así como una manutención de 159 mil 500 pesos al mes, hospedaje, una camioneta blindada, y la asignación de un grupo de 15 escoltas del extinto Estado Mayor Presidencial (EMP), que cuidaron a los ex mandatarios Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa.

El mandatario de Bolivia desde el 22 de enero de 2006 hasta el 10 de noviembre de 2019 -cuando presentó su dimisión en medio de intensas protestas, fue captado el pasado 14 de noviembre, al salir de un restaurante en la colonia Roma de la Ciudad de México, resguardado por elementos de seguridad, dirigiéndose a una Suburban blindada modelo 2018, color negro, cuyo costo fue de 8.7 millones de pesos.

Según el diario Reforma, que reportó el hecho, el vehículo cuenta con blindaje nivel 7 plus -el más alto-, y fue adquirida el año pasado por la Administración del entonces presidente Peña Nieto, a la empresa regiomontana Transportadora de Protección y Seguridad, especializada en blindaje de vehículos, propiedad de los hermanos Enrique y Marcial Herrera.

El rotativo señaló que el nivel de blindaje que posee la camioneta es capaz de soportar ataques con municiones calibre .50, como las que usan francotiradores, además de soportar la explosión de granadas, siendo un vehículo antisecuestros y antiterrorismo.

El pasado 14 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) está a cargo de la seguridad del ex mandatario boliviano.

“Ya no hay Estado Mayor, ¿qué pasó con esos elementos? se fueron a la Secretaria de la Defensa, todos, y cuando se necesita, como ya son miembros antiguos en la Defensa, cuando se requiere de algo como la protección del presidente de Bolivia, pues elementos de la Defensa, ya no del Estado Mayor, ayudan en esa labor”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

“Por ejemplo el avión que se utilizó para traer al presidente de Bolivia, Evo Morales, es un avión que manejaba el Estado Mayor Presidencial que ahora lo tiene la Secretaría de la Defensa […] y yo di la instrucción de que la Secretaría de la Defensa se hiciera cargo de la seguridad de Evo Morales”, señaló el político tabasqueño.

El rotativo antes citado, informó que los agentes que resguardan a Morales Ayma están adscritos al Segundo Batallón de Servicios Especiales de la Sedena, a donde fueron enviados más de 200 agentes que pertenecían al extinto EMP, agrupamiento que se dedica a cuidar a algunos secretarios, funcionarios públicos o sus familias, así como a visitantes extranjeros.

Por otra parte, Gerardo Fernández Noroña, diputado federal que pertenece al grupo legislativo del Partido del Trabajo (PT), propuso que los 319 legisladores afines al presidente López Obrador, aporten una cuota mensual de 500 pesos (un total de 159 mil 500 pesos), para ayudar económicamente a Morales Ayma.