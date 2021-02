En México, la CFE restablece servicio al 100%. En EU, 3.5 millones siguen sin luz

Los estragos que ha causado la onda de frío en el sur de Estados Unidos y en el norte de México todavía no se resuelven del todo, ya que millones en el país vecino aún no cuentan con luz. También se han perdido al menos 40 vidas humanas por las bajas temperaturas en ambas naciones

WASHINGTON/HOUSTON/MÉXICO._ Cerca de 3.5 millones de residentes de cinco estados de la Unión Americana (tres millones 145 mil 443 solo en Texas) seguían sin electricidad esta tarde de miércoles mientras que los muertos por el frío en México y en aquél país sumaban ya 40.

En México, ya no hay usuarios sin servicio eléctrico, de acuerdo con el último reporte emitido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“A las 14:00 horas, quedó restablecido al 100 por ciento el suministro eléctrico a los usuarios de los estados afectados por los cortes controlados y programados para dar estabilidad al Sistema Eléctrico Nacional”, publicó en su cuenta de Twitter.

A través de un comunicado, la CFE, encabezada por Manuel Bartlett, precisó que según la actualización más reciente, “ha puesto a disposición del Cenace todas sus plantas de generación, para lograr el balance carga-generación, con lo que se han disminuido los tiros de carga”.

Aunque en México el apagón afectó originalmente a 4.8 millones de usuarios en los estados de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua, Zacatecas y Durango, la Comisión Federal de Electricidad elevó a 5.9 millones el número de afectados por los cortes de carga en 23 de estados.

Los apagones y el frío han dejado pérdidas de al menos dos mil 700 millones de dólares en los seis estados fronterizos del norte de México, con dos mil 600 empresas afectadas y casi 1.3 millones de trabajadores directos, según el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index).

Pese a que el frío ha cedido en los estados del norte del país, con algunos que ya superan los 20 grados centígrados, el SMN pronosticó para el jueves que la décima tormenta invernal se localizará sobre el norte y noreste de México.

Esto, añadió, ocasionará ambiente gélido y posibilidad para la caída de aguanieve y nieve en sierras de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

LAS MUERTES POR EL FRÍO EN MÉXICO

El número oficial de muertos por la ola de frío en el norte mexicano aumentó este miércoles a 14 tras reportarse seis nuevos decesos en las últimas horas, mientras la alerta continúa por la entrada del nuevo frente frío 36 y la décima tormenta invernal.

Ciudad Juárez, municipio de Chihuahua fronterizo con Estados Unidos, reportó cuatro nuevas muertes de personas intoxicadas por calefactores, y las autoridades de Matamoros, Tamaulipas, encontraron a un adulto mayor fallecido en su casa y a otro dentro de su vehículo.

Estos fallecimientos se suman a los antes registrados en Ciudad Juárez, donde un motociclista derrapó en el pavimento helado y un hombre mayor resbaló en el hielo al salir de un supermercado.

También se añaden a dos jornaleros que murieron por hipotermia en Río Bravo, Tamaulipas, y al deceso de tres personas sin hogar y una adulta mayor en la zona metropolitana de Monterrey, la segunda más grande de México y la más afectada por el desastre.

Pese a que el frente frío 35 y la novena tormenta invernal se alejan de México, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles temperaturas de entre 15 a 10 grados bajo cero en zonas de Chihuahua, Coahuila, Durango y Nuevo León.

El SMN prevé caída de aguanieve o nieve en las sierras de Chihuahua, Coahuila y Sonora, y lluvias “puntuales fuertes” de 25 a 50 milímetros con descargas eléctricas en Chihuahua y Coahuila.

“El frente frío número 36 se desplazará rápidamente sobre el norte, noreste y gradualmente sobre el oriente de la República Mexicana, y en interacción con la corriente en chorro polar, que dará origen a la décima tormenta invernal sobre Estados Unidos de América, generará lluvias”, estimó el organismo.

Los fallecidos en México se suman a la muerte de al menos 14 personas en Estados Unidos, donde cerca de 7.7 millones se quedaron sin electricidad y el frío impactó a unos 200 millones de habitantes.

TORMENTAS INVERNALES MATAN A 26 PERSONAS EN EU

Dos tormentas invernales que afectan este miércoles a unas 100 millones de personas en su avance desde Texas, en el sur de Estados Unidos, hacia la región de Nueva Inglaterra, que engloba varios estados del noreste, han dejado al menos 26 muertos y amplios cortes del suministro eléctrico.

La ola de frío ártico que cubre gran parte de los 48 estados del país ha saturado las redes de energía eléctrica en Texas, Luisiana y Kentucky desde el domingo, cuando las temperaturas cayeron a los niveles más bajos en décadas.

Tan extremas son las condiciones climáticas, que el martes cubrían con nieve el 73 por ciento del territorio estadounidense, que han causado demoras y suspensiones en la campaña para la vacunación contra el Covid-19.

Según el canal CNN, los puestos de vacunación en al menos 15 estados han resultado afectados por el temporal.

CIERRE DE SITIOS DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID

De acuerdo a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), hay estados que han informado del cierre de los sitios de inmunización debido a las tormentas y se están reprogramando todas las citas que tenían para después de que el temporal pase.

En las ciudades texanas de Dallas y Austin, con temperatura de -6 grados Celsius, la nieve y las lluvias heladas todavía ocasionaban problemas de tránsito este miércoles, mientras seguían en vigor advertencias de inclemencias de clima desde el norte de Texas hasta Virginia Occidental.

Poco antes del mediodía unos 3.4 millones de residentes en Texas seguían sin suministro eléctrico, 159 mil en Oregón y otros 100 mil en Kentucky.

En numerosas partes del país, donde ha habido apagones para evitar que la demanda de electricidad supere la capacidad de la red, las autoridades han recomendado a la población que hierva el agua antes de consumirla debido a la posibilidad de que no haya capacidad suficiente para procesarla y convertirla en potable.

Las aerolíneas comerciales han cancelado al menos cuatro mil 037 vuelos y han informado de retrasos en la partida de otros dos mil 281.

Al tiempo que la primera de las dos tormentas invernales seguía su rumbo hacia el noreste del país, una segunda se precipitaba este miércoles sobre Texas; Ambos sistemas han dejado una acumulación de nieve de más de 15 centímetros desde Arkansas hasta la región central de los Apalaches.

Para hoy, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés) ha pronosticado acumulaciones de hielo en algunas partes de Texas, Luisiana, Arkansas, Misisipi, Carolina del Norte y Virginia.

“En las áreas con estas devastadoras acumulaciones de hielo los residentes pueden esperar que las condiciones de viaje sean peligrosas, que haya numerosos apagones y extensos daños en los árboles”, indicó el NWS.

En Jackson (Misisipi), la municipalidad ha cerrado oficinas y en la mayor parte del estado se han suspendido las actividades educativas, desde las guarderías infantiles a las universidades.

LA DISYUNTIVA DE PROGRAMAR UN APAGÓN

La empresa Entergy, que suministra electricidad en Arkansas, avisó este miércoles de que, mientras se avecina otra nevada, espera evitar otra serie de apagones programados como los aplicados el martes.

Por su parte, Rob Roedel, portavoz de Electric Cooperatives of Arkansas, dijo que la empresa es “cautelosamente optimista” de que no se verá forzada a recurrir a los apagones: “el martes nos topamos con una situación en la que no había alternativa”.

Los meteorólogos han advertido de vendavales extremadamente fríos y de una acumulación de nieve de hasta 12 centímetros en el área metropolitana de Memphis, en Tennessee, antes de que la tormenta se aleje el jueves por la mañana.

Entre tanto, en Kansas City, en Misuri, la compañía Evergy notificó a sus usuarios de apagones programados que durarían unos 30 minutos, pero la televisión local KCTV5, de la cadena FOX, indicó que los cortes en el suministro de energía duraron más de dos horas.

“Evergy explicó que las temperaturas extremadamente bajas demoraron la labor de las cuadrillas que trabajaban para restablecer el suministro”, añadió el informe. “La compañía recomienda que los clientes se preparen, cargando las baterías de sus teléfonos, y usando ropas de abrigos, mantas y linternas”.

Con información de EFE