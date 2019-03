En México la inversión en ciencia, tecnología e innovación es raquítica: Villa Rivera

Se requiere considerar a estas ramas de la educación como pilares del cambio, refiere ex titular de Conacyt, IPN y SEPyC

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ El número de patentes de tecnología en México es muy bajo y en gran medida se debe a que hay una inversión raquítica en ciencia, tecnología e innovación, manifestó el ex director del Instituto Politécnico Nacional y ex Secretario de Educación Pública y Cultura en Sinaloa, José Enrique Villa Rivera.

El también miembro de El Colegio de Sinaloa y ex director del Instituto Mexicano del Petróleo dio la conferencia ­"Ciencia, Tecnología e Innovación en la Cuarta Transformación" en el auditorio de la Universidad Politécnica de Sinaloa.

Para que el País alcance niveles de desarrollo de otras naciones avanzadas, se requiere invertir en estas áreas, pues actualmente sólo se destina el 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto del país a ellas.

"Se requiere tener a la ciencia, la tecnología e innovación realmente como una prioridad, mientras no se tenga como prioridad vamos a seguir teniendo presupuestos que no alcanzan, no generar tecnología mexicana", añadió Villa Rivera.

"El número de patentes en México es muy bajo y en gran parte medida se debe a que hay una inversión raquítica en el tema de ciencia, tecnología e innovación, lo vemos en las universidades, en los centros de investigación, falta mucho por hacer, un verdadero cambio como se esperaba en una transformación del País requiere considerar a la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación como pilares del cambio".

Expresó que cuando ha habido revoluciones sociales en ese sentido, como en Singapur, Corea, China, India, entre otros países, es porque apostaron a la educación, a la ciencia, a la tecnología y a la innovación.

Villa Rivera manifestó que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología fue fundado en 1970, y en los últimos 18 años en el País, se ha construido una plataforma para apoyar la ciencia, la tecnología y la innovación, y los primeros pasos que se han dado en la presente administración son algunos que hay que entender que es un nuevo gobierno.

"Por supuesto está intentando reorientar lo que se había venido haciendo, pero algunos de estos pasos han sido efectivamente bastante desafortunados, ha habido una crítica muy intensa al trabajo que ha venido haciendo el Conacyt en los primeros 100 días de esta administración federal, que yo creo que ha generado una reacción y un posicionamiento de la comunidad científica de este País, ha habido reacciones públicas evidentes", continuó.

Villa Rivera manifestó que cree que al menos en el presente año no habrá apoyos del Gobierno federal a la ciencia, tecnología e innovación, pues para el 2019 hay una propuesta de reducción del presupuesto del 16 por ciento para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y obviamente eso refleja un comportamiento irregular en el sentido de si se está de acuerdo en fortalecer dichos temas.

Si se quiere fortalecer la ciencia, tecnología e innovación, se le debe dotar de los recursos suficientes, pero en este año hay una disminución, se verá que pasa en 2020, y propuso fortalecer la inversión en la investigación científica.

"Hay que reorganizar el sistema de ciencia y tecnología que se hace en el país, en los centros de investigación de Conacyt, quizá hay que pensar en modelos que han funcionado por ejemplo en Alemania, en Francia, en España, en Italia, yo creo que tiene la comunidad científica ya una madurez alcanzada, recordemos que el Conacyt se fundó 1970, por lo tanto ya hay experiencia ahí que hay que aprovechar".