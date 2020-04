En México no hay un periodismo profesional, ni independiente: AMLO

Es como las Pymes, dice, que fueron utilizadas en el contexto de la pandemia por los grandes empresarios para sacar beneficios

Carlos Álvarez

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en México no hay periodismo independiente, ni profesional, "no digo objetivo porque eso es muy difícil, la objetividad. Pero ético, están muy lejos de eso. Es parte de la decadencia que se produjo y lo mismo la radio y la televisión".

"Nos defienden creo que tres, y estoy hablando de periodistas, nos defiende muchísima gente, por eso puedo estar tranquilo, porque hay millones en las redes sociales que nos defienden, pero les digo quiénes defienden en estos últimos días: Federico Arreola [Castillo], que nos defiende, enfrenta toda esta campaña de calumnias", indicó el mandatario nacional.

"Enrique Galván [Ochoa], de La Jornada, ya estoy terminando, yo sé que desespera, pero, Pedro Miguel [Arce Montoya], estoy tratando de recordar quiénes, estoy hablando de la prensa escrita [...] Ah, también incluyo a los que nos defienden, caricaturistas. La caricatura en México siempre ha estado adelante y una buena caricatura es un editorial, lo dice todo", abundó el Presidente.

-- ¿El buen periodismo es el que defiende a su Gobierno?, le preguntaron.

"El buen periodismo es el que defiende al pueblo y está distante del poder, no el que defiende al poder, el que defiende al pueblo", respondió López Obrador".

-- ¿El que aplaude?, le insistió un reportero.

"No, lo que tenemos ahora es un periodismo muy cercano al poder, sobre todo al poder económico, y muy distante al pueblo. Es un periodismo de la élite que no defiende al pueblo raso, cuando mucho a la clase media y de ahí para arriba. Y a la clase media la utiliza nada más como parapeto", señaló el mandatario nacional.

"Es como las PYMES [Pequeñas y Medianas Empresas] que las usan de bandera, las ponen por delante para sacar provecho los de mero arriba, eso es lo que está sucediendo [...] No generalizo pero sí, [los periodistas] no supieron entender la nueva realidad, le siguieron con lo mismo y desesperados optaron muchos por la mentira", insistió el Presidente.

"Poco a poco esos excesos se van a ir haciendo a un lado, ya la gente no les cree a quienes mienten, quienes exageran. ¿Ustedes creen que abrir un periódico, El Universal por ejemplo o el Reforma, y no encontrar nada bueno del Gobierno? Todo malo, todo malo. Pero no solo las notas, los articulistas supuestamente independientes, todos", indicó López Obrador.

Por otra parte, durante su conferencia de prensa matutina, el titular del Poder Ejecutivo Federal señaló que durante los últimos días han disminuido lo que llamó las "noticias falsas" durante la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus.

"No sé si ustedes lo han notado, pero veo que le han bajado, a lo mejor yo no estoy al tanto, pero ya no hay tantas noticias falsas. A lo mejor se les está revirtiendo. Ya no hay tantas y eso hay que agradecerlo. A lo mejor ya se les está acabando el dinero o ya no quieren seguir pagando bots, porque eso cuesta", dijo el político tabasqueño.