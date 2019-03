En MÃ©xico no se valora a la industria; es la que genera el crecimiento de las zonas

En México no se valora a la industria; es la que genera el crecimiento de las zonas

Es la industria la parte poderosa de la economía y la que genera el crecimiento, señalaron reconocidos empresarios y ex presidentes de Canacintra Mazatlán

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ En México no se valora al industrial, eso es un error garrafal, y la industria es la que genera el crecimiento económico en zonas del país, manifestaron reconocidos empresarios y ex presidentes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Mazatlán.

“Yo sí estoy convencida que los empresarios somos los que generamos los recursos, generamos la riqueza, hay otra cosa muy importante, en México no se valora a la industria, ese es un error garrafal que desde siempre hemos estado peleando en la Cámara a nivel nacional”, expresó Esperanza Kazuga al participar la noche del miércoles en el evento de negocios Red Newtworking, organizado por la Canacintra en este puerto.

“¿Por qué?, porque en realidad el comercio está bien, pero el comercio compra y vende y se desaparece cuando no le conviene, el industrial es el que invierte y genera bienes, y podemos ver un caso muy rápido aquí, a ver, ¿el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) a quién benefició, a Canadá, Estados Unidos, México?, pues a quien benefició fue a China”.

Lo anterior, dijo en el evento realizado en un establecimiento en el área de la Marina Mazatlán, porque China ha sido la fábrica número del mundo, todo está hecho en ese país, hasta las figuras o imágenes de la virgen.

“Sí es el comercio, ¿pero dónde se quedó toda esa riqueza?, en China, todo lo que compramos nosotros, lo que generó riqueza está allá y México prácticamente yo siento que estamos desmantelados porque aquí con la privatización de la banca entró la privatización pero luego los compraron los extranjeros, ahorita toda la banca es extranjera, nada más queda BanRegio y Banorte, algo así”, recalcó Kazuga, empresaria de Productos Kay y presidente de Canacintra Mazatlán 1984-1986.

“Estamos en un mundo global, pero todo lo que ha sucedido a mí no me asusta el AMLO (el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador), de a de veras, no, porque hubo atrocidades peores, o sea lo de López Portillo fue atroz, y lo del 94 también fue una atrocidad y por eso se creó El Barzón, se agruparon, entonces vamos a ver qué pasa, esperemos que no nos lleven a la bancarrota”.

Recordó que un investigador le decía que México es un país muy noble, es el país del corcho porque lo hunden y lo hunden varias veces y vuelve a flotar, así está desde que llegaron los españoles en la conquista y este país sigue vivo.

Por su parte, el ex presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación y de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Mazatlán, Rodolfo Madero Rodríguez, expresó que la industria es la parte poderosa de la economía.

“Yo creo que la industria es la parte poderosa de la economía, vean Monterrey, su industria es la que lo ha hecho lo que es, el Bajío, el interior hasta Querétaro eran unos pueblitos agrícolas no hace mucho tiempo, y bueno ahorita el potencial que tienen con la parte industrial con la que se han ido transformando”, recalcó Madero Rodríguez, presidente del Grupo Alerta y presidente de Canacintra Mazatlán 1997-1999 y 2010-2012.

“La industria es la que finalmente da el crecimiento a las zonas, el potencial que tenemos y si este evento detona el crecimiento industrial para Mazatlán, para la región Mazatlán va ser otra cosa”.

Por su parte, el presidente de Canacintra Mazatlán 2005-2008 y actual director general de Café El Marino, Juan Carlos Lizárraga Mercado, manifestó que es muy importante pertenecer a una cámara porque es la que arropa cuando el empresario tiene algún problema, independientemente de lo que aporta en cursos, se hacen trajes a la medida de las empresas, entre otros.

“Si ocupo una capacitación muy marcada en algo nos la pueden ofrecer, cualquier problema que tengas laboral o algo puedes tener la capacidad de acceder a estas consultas, a esas ayudas, no lo veas aquí, es una Cámara nacional, no formas parte de una delegación nada más”.

Por su parte el actual presidente de Canacintra Mazatlán, Emilio Hernández Kelly, precisó que lo realizado la noche del miércoles es una red de negocios, en la que ex presidentes platicaron sus experiencias tanto empresariales como al frente de esa agrupación.

“Se trata de generar entre principalmente los afiliados una interacción para generar oportunidades de negocios o alianzas estratégicas”.

“Yo sí estoy convencida que los empresarios somos los que generamos los recursos, generamos la riqueza, hay otra cosa muy importante, en México no se valora a la industria, ese es un error garrafal que desde siempre hemos estado peleando en la Cámara a nivel nacional”.

Esperanza Kazuga

Empresaria de Productos Kay y presidente

de Canacintra Mazatlán 1984-1986

“Yo creo que la industria es la parte poderosa de la economía, vean Monterrey, su industria es la que lo ha hecho lo que es, el Bajío, el interior hasta Querétaro eran unos pueblitos agrícolas no hace mucho tiempo, y bueno ahorita el potencial que tienen con la parte industrial con la que se han ido transformando”.

Rodolfo Madero Rodríguez

Presidente del Grupo Alerta y presidente

de Canacintra Mazatlán 1997-1999 y 2010-2012

“Si ocupo una capacitación muy marcada en algo nos la pueden ofrecer, cualquier problema que tengas laboral o algo puedes tener la capacidad de acceder a estas consultas, a esas ayudas, no lo veas aquí, es una Cámara nacional, no formas parte de una delegación nada más”.

Juan Carlos Lizárraga Mercado

Director general de Café El Marino y presidente

de Canacintra Mazatlán 2005-2008

“Se trata de generar entre principalmente los afiliados una interacción para generar oportunidades de negocios o alianzas estratégicas”.

Emilio Hernández Kelly

Presidente de Naviera Tres Marías y presidente de Canacintra 2017-2020