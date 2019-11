En México se combate la corrupción, pero no se habla de la colusión del Estado con el crimen organizado: especialista

La abogada neerlandesa ofreció este lunes el 'Taller sobre Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición' a colectivos de búsqueda de desaparecidos en Los Mochis

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ Aunque el discurso del nuevo Gobierno en México ha insistido en el combate a la corrupción, no se habla de la colusión entre la autoridad y el crimen organizado, consideró la especialista en Derechos Humanos, Ina Zoon.

"Creo que en materia de corrupción el discurso está engañoso, porque se está hablando de lo que podríamos llamar la corrupción administrativa. Los esfuerzos y las explicaciones que da la Administración se refieren a la corrupción que tiene que ver con contratos, con desvío de dinero, con empresas fantasmas, con estafas maestras... pero no hay un enfoque penal de la corrupción, y no hay un enfoque de colusión entre la autoridad y el crimen organizado", expuso.

"No se habla de la corrupción que tiene que ver con el obtener protección de las fuerzas estatales para actividades ilícitas o para grupos de crimen, hay un pacto de silencio sobre éste, y no se ha creado una política pública coherente de investigación y persecución de contribuciones del crimen organizado a los fondos de campañas electorales. Y el corazón del problema está aquí", añadió.

La coordinadora de Proyectos de Justicia Penal para América Latina de la Open Society Justice Initiative señaló que el problema más grave para México, que está bloqueando todo el sistema, es esa infiltración de los grupos del crimen organizado en la vida institucional del país.

"El Estado mexicano no ha intervenido a tiempo para parar el desarrollo del crimen organizado, y ha dejado a este fenómeno desarrollarse a dimensiones tumorales enormes, y eso hace la solución mucho más complicada, porque ya no se trata de un tratamiento, ya no se trata de una intervención cirúrgica simple, ya se trata de cortar la mitad del cuerpo institucional de México para sanarlo", opinó.

La abogada neerlandesa ofreció este lunes el 'Taller sobre Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición' a colectivos de búsqueda de desaparecidos en Los Mochis, con miras a la implementación de un mecanismo internacional contra la impunidad en México.

Al taller asistieron representantes de los colectivos Sabuesos Guerreras (Culiacán), Guerreras Buscadoras (Sonora), Búsqueda por la Paz (Los Cabos-La Paz), Sin Ellos No (La Paz), Siguiendo tus Pasos (Ensenada), Rastreadoras de Guasave, y Las Rastreadoras de El Fuerte como anfitrionas.

"Lo que vemos en México, y no es de ahora sino en las últimas décadas, es una tendencia de responder a problemas reales con esfuerzos legislativos e institucionales que no logran resolver el problema para el cual han sido creados", apuntó Ina Zoon.

"Algunas comisiones estatales de Derechos Humanos no cumplen con el objetivo por el cual han sido creadas, son comisiones clientelistas, sin fondos, sin transparencia, que no están haciendo las recomendaciones que tienen que hacer, y ahora yo espero que con el Sistema de Búsqueda sea un poco diferente, aunque vemos que allá donde la presión de las familias se debilita un poquito, el Estado inmediatamente utiliza el vacío para llenarlo con las mismas rutinas clientelistas, ignorando las necesidades reales", agregó.

La activista de la Open Society Justice Initiative acusó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha sido utilizada para 'callar a las víctimas' mediante supuestas medidas de reparación que no dan respuesta real a la petición general de verdad y justicia.

En 2016, Justice Initiative se unió a cinco organizaciones mexicanas de Derechos Humanos para solicitar formalmente la creación de un mecanismo internacionalizado que estaría facultado para investigar de forma independiente y, cuando sea necesario, perseguir crímenes atroces y casos de corrupción relacionados; a la que se ha sumado un número creciente de organizaciones de la sociedad civil, que ahora forman parte de la Plataforma Contra la Impunidad y la Corrupción.

Actualmente, en México se contabilizan 36 mil cuerpos sin identificar en el servicio forense, y 44 mil personas desaparecidas.

Ina Zoon se dijo optimista, pues consideró que aunque el Gobierno de México no esté cien por ciento abierto a la implementación de un mecanismo internacional contra la corrupción y la impunidad, ya sea por presión interna o por circunstancias políticas, puede ser que haya más posibilidades de que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador acepte ayuda internacional, a diferencia de los gobiernos anteriores.

"Nos queda esperar, y trabajar para hacer la propuesta, técnicamente, para aprender de lo que se ha hecho en otros países, y para imaginar un modelo que corresponda a la situación de México, que es muy diferente y mucho más compleja que en otros países", dijo.