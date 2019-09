En México se decía ‘estudia para que de grande seas como fulano, un reverendo ladrón’: AMLO

López Obrador señaló que en los países donde no hay corrupción, no hay pobreza y no hay inseguridad

Sinembargo.MX

07/09/2019 | 1:17 PM

Foto: Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, insistió en que en el país se erradicará la corrupción. Lo hizo, otra vez, con un par de bromas. “Había la mala costumbre de llamarle ladrón al que se robaba un pollo, y los grandes ladrones ni siquiera perdían su respetabilidad. Se llegó al extremo de decir: ‘estudia para que de grande seas como fulano, un reverendo ladrón’’’, dijo desde Tamaulipas. “A nosotros nos ha afectado mucho la corrupción. En los últimos tiempos creció como nunca. Siempre hemos padecido la corrupción, desde la llegada de Hernán Cortés. Él mismo cometió actos de corrupción. Siempre ha habido corrupción. Se ha mantenido en los gobiernos post revolucionarios. Nosotros vamos a acabar con esa corrupción. Me canso, ganso’’, añadió. López Obrador señaló que en los países donde no hay corrupción, no hay pobreza y no hay inseguridad. “Tenemos que acabar con la corrupción entre todos. Es la manera más eficaz de tener presupuesto sin aumentar impuestos, sin decretar gasolinazos, sin endeudar el país’’, indicó. “Se están terminando los privilegios para los grandes funcionarios públicos. Ganaban sueldos elevados. Eso se terminó. Esos sueldos no existen. Ahora nadie puede ganar más de lo que gana el Presidente’’, expuso. El mandatario aseguró que en Tamaulipas se ha avanzado en materia de seguridad. “Vamos a serenar el país. Aquí se ha avanzado en Tamaulipas en materia de seguridad. Tenemos ahora problemas en Nuevo Laredo, nada más’’, dijo. #AMLO

#Corrupción

