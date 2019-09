En México se roban al año 90 mil vehículos: Quálitas

Representa una pérdida económica por cerca de $22 mil 500 millones

Belizario Reyes

06/09/2019 | 12:46 AM

Cerca de 90 mil vehículos son robados al año en México, la mayoría con violencia, lo que representa una pérdida económica de aproximadamente 22 mil 500 millones de pesos, manifestó el presidente del Consejo de Administración de Quálitas Compañía de Seguros, Joaquín Beckman Lozano.

En entrevista momentos antes de disertar la conferencia "El agente de seguros", a personal de dicha aseguradora en Mazatlán e invitados, agregó que actualmente el robo de vehículos en el país está bastante parecido a como estuvo el año pasado.

"A nosotros lo que nos afecta mucho es el robo de vehículos, pero este año ya no sigue aumentando, se detuvo un poco, a nivel de las aseguradoras se roban como 90 mil autos, habría que multiplicar 90 mil por unos 250 mil pesos en promedio (para obtener lo que representa en pérdidas económicas, que es de 22 mil 500 millones de pesos)", añadió Beckman Lozano hoy por la mañana.

"Normalmente las ciudades grandes es donde tiene uno más robos, en México en el Estado de México hay bastantes robos, también en Guadalajara el robo es bastante importante".

El también ex presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Seguros y Fianzas añadió que Sinaloa también es un estado en que siempre han habido bastantes robos de vehículos, está entre el quinto y sexto lugar a nivel nacional.

"Se roban todo, en los últimos años lo que ha aumentado mucho es el robo de los camiones, sobre todo de los tracto, antes se robaban la carga y aparecían los camiones, ahora no, ahora se roban los camiones y muchas veces desarman los camiones y los venden como piezas", subrayó el presidente del Consejo de Administración de Quálitas, empresa dedicada actualmente de manera exclusiva a los seguros de vehículos.

También hay bastante robo de camiones con carga, dijo.

Dio a conocer que actualmente lo que están haciendo los propietarios, sobre todo de equipo costoso, es utilizar tecnología como GPS para recuperar los vehículos, además de tratar que los conductores manejen de mejor forma, pues se trata también de reducir la siniestralidad.

En el caso de la siniestralidad normalmente con base en la experiencia las compañías de seguros van cambiando sus tarifas, por lo que si los accidentes bajan las tarifas tienden a bajar y viceversa.

Precisó que la gran mayoría de los vehículos que se roban en México son con violencia.

"La gran mayoría son con violencia porque básicamente ya es muy difícil, ahorita con un desatornillador, abrir los coches", reiteró el entrevistado.

"... Varía, hay ciertos estados y Sinaloa es uno que siempre normalmente tienen alta siniestralidad".

Recalcó que es importante tener asegurados los vehículos no solamente por el robo, pues es más importante cubrir los daños que una persona pueda causar con el coche, porque desafortunadamente alguien puede atropellar a algunas gentes y ese conductor no tiene cómo responder a la problemática legal que ello genera, si no tiene su unidad asegurada.