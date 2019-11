En MÃ©xico son abusados sexualmente 5 millones de niÃ±os: Josefina VÃ¡zquez Mota

En México son abusados sexualmente 5 millones de niños: Josefina Vázquez Mota

La Senadora y presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia encabeza en Sinaloa el Foro de Violencia Sexual Infantil y Adolescente

Karen Bravo

CULIACÁN._ En México, 5 millones de niños, niñas y adolescentes son abusados sexualmente y es el productor del 60 por ciento de la pornografía infantil a nivel mundial, lamentó la Senadora Josefina Vázquez Mota.

“En este momento hay 5 millones de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. ¿Saben lo que son 5 millones? 5 millones es más que toda la población de Uruguay completa”, señaló.

La Senadora informó sobre los abusos a los que son víctimas los menores en el marco del Foro de Violencia Sexual Infantil y Adolescentes.

“6 de cada 10 crímenes de violencia sexual se dan no por un desconocido, porque nosotros solemos decir como mamá o papá 'no le hables a ningún desconocido', aquí la tragedia es que no son los desconocidos, es que son los más conocidos el padre, el abuelo, el padrastro, el hermano, el tío, el primo”, lamentó.

El número de víctimas no tan solo es alto en México, sino que el País es el productor del 60 por ciento de la pornografía infantil a nivel mundial, subrayó Vázquez Mota.

Exigió que desde la ley debe establecerse que los delitos sexuales no prescriban, pues actualmente en México lo hacen después de los tres años.

Detalló que un agresor sexual a lo largo de su vida llega a incurrir en esa conducta al menos unas 60 veces.

Ante la complicación de los menores para poder denunciar de la violencia sexual de la que son víctimas, las autoridades, padres de familia y docentes deben estar preparados para saber tratar al niño, niña o adolescente sobre el abuso.

“Si el niño, por ejemplo, un día dice que se acuerda que fue en la mañana y al día siguiente dice que fue en la tarde, ¿saben a dónde va a dar el expediente? Al archivo, y el caso está cerrado”, criticó.

En el foro se dio a conocer información sobre qué características tiene un niño que es abusado para detectarlo, legislación, atención que deben tener, así como metodología de prevención para que los menores no sean vulnerables a ser víctimas.