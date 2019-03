En MÃ©xico usuarios pagan poco de agua... cuando pagan: Olivares

En México usuarios pagan poco de agua... cuando pagan: Olivares

El gobernador del Consejo Mundial del Agua aclara que el derecho humano al agua va en sentido de que todos tengan acceso a este servicio, pero no que deba ser gratis

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ En México, alrededor del 90 por ciento de los organismos operadores de agua trabajan con problemas graves debido a que los usuarios pagan cuotas muy inferiores a los que cuesta producir y llevar hasta sus viviendas el vital líquido, expresó Roberto Olivares.

Al participar en la Jornada por el Rescate del Agua, organizado por la Jumapag, con la conferencia La crisis de los recursos hídricos en el mundo: un problema de gestión, el gobernador del Consejo Mundial del Agua manifestó que el problema data desde hace cuatro décadas, cuando la Federación en aras de la descentralización y de fortalecer la hacienda municipal determinó que los ayuntamientos se hicieran cargo de estos organismos.

“No les pregunta ni investiga si tienen capacidad o no, brutalmente les da una cuestión que a la fecha se sabe que no tienen capacidad”, recordó, “la Federación ahora dice que la Constitución dice que es municipal, y el Estado dice que respeta la autonomía municipal, pero sí agarra los recursos de los municipios, entonces tenemos un problema que recae en el sistema de agua, un sistema de agua que no puede responder como es el caso de Guasave”.

Independientemente de que se tiene que legislar en la materia, se tiene que entrar directo al conocimiento de la problemática que se desglosa en varios factores, esgrimió el especialista.

“Hace falta una ley general de aguas que determine que el derecho humano no es entregar agua gratis, es tener la accesibilidad, la facilidad para que haya tomas generales, colectivas, pero el servicio llevarlo a la casa cuesta y cuesta mucho”, indicó.

“Si la tarifa promedio es de 8-9 pesos a nivel nacional, contra 30-35 pesos (que cuesta), estamos hablando de un déficit tremendo. Ese es un problema grave”.

Pero además de que los organismos operadores de los sistemas de agua cobran muy barata el agua, muchos usuarios ni siquiera esas tarifas pagan, aseveró.

“Aquí sabemos que se paga el 50 por ciento (de lo que se factura). Para decirlo muy claramente, de cada peso que se paga en facturación, en lo que sea, solo se rescatan 36 centavos, ese es un problema de fondo que hay que atender”, recalcó.

Olivares expresó que bajo esos mismos esquemas de trabajo no tienen sostenibilidad los sistemas de agua, porque las tarifas que son determinadas por el congreso o los cabildos no alcanzan y entonces no pueden atender los problemas en las deficiencias del servicio si no tienen los recursos.

El gobernador del Consejo Mundial del Agua dijo que se tiene que exigir al Municipio, al Estado y a la Federación hacer lo que les corresponda para rescatar las juntas de agua, pero los consumidores del servicio tienen que reconocer también que deben pagar por lo que cuesta este servicio.