En MÃ©xico y Sinaloa, la educaciÃ³n es excluyente: SEPyC

En México y Sinaloa, la educación es excluyente: SEPyC

Se trata de un sistema que no está preparando a los jóvenes para participar como ciudadanos, dice Juan Alfonso Mejía López

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ La educación en Sinaloa y en el país es excluyente, además es un sistema que no está preparando a los jóvenes para participar como ciudadanos, dijo el Secretario de Educación Pública y Cultura en la entidad, Juan Alfonso Mejía López.

"Es un sistema educativo que es excluyente porque no permite que todos estemos y es el azar el que determina quién puede continuar, ¿o ustedes creen que hay algo más que determina que un niño o niña continúe?, ¿qué puede determinar que tu niño o niña continúe?", preguntó al disertar la conferencia "La Escuela que Queremos", como parte del ciclo de pláticas "Grandes charlas de grandes líderes: Liderazgo, innovación y emprendimiento", que realizó la Coparmex Mazatlán.

Lo anterior tras exponer que de cada 100 alumnos en el país, 96 ingresan a primero de primaria, 77 a secundaria, 56 a bachillerato, 24 a licenciatura y sólo 1 o 2 de ellos 100 ingresan a un postgrado.

Agregó que la estadística dice que de esos 100 niños muy pocos van a llegar a niveles como licenciatura y posgrado, y otros sí se van quedando en sus lugares en secundaria, preparatoria, pero luego no aprenden y esto último es un sistema más excluyente pero es más silencioso.

"La educación no es un sistema educativo que esté preparando jóvenes de manera productiva para que estén listos para las empresas, la educación es un sistema que trata de oportunidades y las oportunidades que no brindemos en este sistema alguien más se las va a brindar por nosotros", continuó.

Mejía López recalcó que los alumnos deben ser la mejor versión de sí mismos y que quieran ser lo que quieran ser, pero que sean, esa es la mejor forma de entender la educación, y se tiene un problema, se quieren ciudadanos.

"Pero resulta que nuestro sistema educativo no prepara jóvenes para participar, es más, ¿para qué queremos las escuelas?, si alguien me dice que en la escuela de sus hijos está formado para la ciudadanía, yo como Secretario lo quiero ir a ver, como ciudadanos libres, plenos, con responsabilidad social, conscientes de que lo público se construye todos los días fuera de la puerta de su casa, y que las diferencias nuestras existen de la puerta hacia adentro", recalcó el titular de la Sepyc.

El país debe mejorar lo público, eso compete a todos, pero las escuelas no enseñan eso, añadió, cuando se busca de manera específica datos sobre su participación en este rubro no existen.

"Entonces lo que les quiero decir es que en un sistema educativo que se caracteriza por su exclusión en Sinaloa o en México, una propuesta muy sencilla pero que tiene que empezar a hacer consciencia, y es nuestro proyecto social, ¿cuál es nuestro proyecto social?, si el tema educativo es un tema de oportunidades tenemos que tener claro que se trata de un sistema educativo que combate otro tipo de sistemas que están latentes como la desigualdad social, latente como la pobreza, como la justicia, como la violencia", subrayó.

"Y donde no hay educación hay otro tipo de sistemas que empiezan a infiltrar las estructuras y se consolidan, y todo lo demás empieza a hacer parte de una simulación. Si el tema de la educación es un tema de oportunidades y trata de combatir otro sistema, también piensen, en Sinaloa hay 7 mil 800 escuelas públicas, 6 mil 300 si entramos a ese tema de las claves, pero en esas escuelas públicas están niñas y niños que solamente van a tener una oportunidad en su vida y es ir a la escuela, y si les robamos ese derecho vamos a reproducir generaciones heridas que el día de mañana nos van a venir a cobrar factura, porque ese puede ser un niño nuestro".

Si se cree que porque se montan bardas están excluidos de ese malestar son inocentes, la escuela está parada como dispositivo, no funciona, reiteró.

"La escuela si es un derecho humano no puede ser un servicio, la escuela no es pagar la luz y si pagas entonces sí tienes luz, no, es un derecho humano, nadie te lo puede quitar, no es un Sistema Estatal del Empleo, no es para dar trabajo, no son centros de trabajo y esa es la clave, así se les identifica, no es un trabajo, y tercero, no es una defensa", dijo.

También manifestó que de acuerdo con el Índice de Paz que habla de algunas ciudades y algunos estados, y Sinaloa es de las entidades que está a un punto de estar en la parte roja, por lo que la pregunta es qué tanto tiene que ver el dispositivo de la escuela pública, porque esa es la vía, pues de cada 10 niños en este estado, 9 están en la escuela pública.

El ex presidente de Mexicanos Primero en Sinaloa convocó a los presentes a que para cambiar las condiciones de la educación en la entidad lo primero que se debe hacer es dejar de pensar en Finlandia y Noruega, pues lo que se está buscando es una escuela que desafíe su contexto, por lo que se tiene que entender los contextos en los que están actuando los planteles educativos, pues la escuela que se quiere es la que vence esos contextos y convoca a la comunidad alrededor de ella.

También se deben atender las diferencias sociales desde los diferentes ámbitos.

Además, lo que se debe enfatizar primero es la formación y luego la evaluación, se debe trabajar en las escuelas que han sido señaladas como las peor evaluadas, se debe acompañar a los alumnos en el paso de secundaria a preparatoria porque no ha habido ese acompañamiento, así como en el quinto punto se enfatiza que se debe privilegiar a los niños más que a la infraestructura.

"Tenemos un déficit de infraestructura que asciende alrededor de los 3 mil 900 millones de pesos aquí en Sinaloa y si nos pusiéramos a arreglar todas las escuelas físicamente de todas formas no terminaríamos con el problema, ¿cuál es a atender de meta?, un sistema de atención pedagógica de acompañamiento, además un punto que es de interés particular para mí, escuelas transparentes, la información tiene que servir para convocar y tiene que servir para involucrar", subrayó.

"Si yo les tengo que decir algo de manera específica es que la escuela que queremos tiene que ver con cada uno de ustedes, el secretario mañana se irá, pero ustedes van a permanecer y nosotros seguiremos siendo comunidad, así es que abracen una causa, yo abracé la mía y la seguiré abrazando con Secretaría o sin Secretaría, es una causa y por una causa vele la pena seguir adelante".