En MichoacÃ¡n, mujer es expuesta bebiendo y fumando en el transporte pÃºblico

En Michoacán, mujer es expuesta bebiendo y fumando en el transporte público

Usuaria le reclama y la golpea. La llaman #LadyCombi

Sinembargo.MX

14/07/2020 | 11:37 AM

Ciudad de México.- Una mujer que agredió a una pasajera del transporte público se hizo viral luego de que sus acciones quedaran captadas en video. En redes sociales la llamaron #LadyCombi.

En la grabación se escucha a una mujer denunciando que una pasajera iba a lado del chofer mientras fumaba y en aparente estado alcoholizado, por lo que el resto de las personas a bordo estaban incómodas y respiraban el humo del cigarro.

“¿Chofer así se permite venir en una combi?”, dice la denunciante al mismo tiempo que la joven agresora le grita que deje de grabar.

De acuerdo con el video, las mujeres estaban a bordo de una combi “de las azules”. Según los primeros reportes, ésta pertenece a la ruta Paloma Azul, en Morelia, Michoacán.

En más de una ocación la autora del video cuestionó al conductor del transporte sobre por qué subió a una persona que estaba fumando y bebiendo.

Segundos después, la joven que iba a lado del chofer pide que le abra la puerta de atrás para encarar a quien la grababa, y a pesar de que él se negó al principio, terminó haciendo lo que la mujer le dijo. Al mismo tiempo, la mujer que grababa le pidió a la persona de a lado que continuara grabando.

Desde la puerta pidió a la otra chica que se bajara del transporte para que se enfrentaran a golpes. Al no acceder, es ella quien se sube de nuevo a la combi y se queda sentada con el resto de los pasajeros repitiendo que la deje de grabar.

“Dejas de grabar ¿o qué onda?”, dice la mujer del video que fue identificada como Wendy “N”.

Al no hacer caso y continuar captando las imágenes, #LadyCombi se paró del asiento y se acercó para soltar el primer golpe. Las usuarias del transporte comenzaron los golpes y llegaron al suelo.

Otra de las pasajeras y un hombre también pidieron que se parara la grabación pero ésta continúa. Al parecer, la persona que grababa guardó el celular y sólo captó el audio de la discusión.

Después de que el video se volviera viral, el titular de la Comisión Coordinadora del Transporte (Cocotra), Marco Antonio Lagunas Vázquez, aseguró que el conductor no debe subir a un pasajero con cigarro o bebidas alcohólicas y que además, pudo evitar en reiteradas ocasiones la pelea entre las usuarias.

“Primero, el chofer no debió permitir que la muchacha subiera con la cerveza ni el cigarro en la mano, por su seguridad y la de los demás usuarios. En segundo, no debió permitir que bajara y en tercero, no abrir la puerta para que la muchacha subiera a agredir a la pasajera”, reiteró.

Destacó que en la unidad tampoco se procuraron las medidas sanitarias pertinentes, por lo que se expone a los usuarios del transporte a contagios de Covid-19.

Y recordó que tampoco debe subirse a pasajeros que no porten el cubrebocas.

Por último, el funcionario señaló que el concesionario de la unidad 63 de la Ruta Paloma Azul podría recibir una multa de hasta cuatro mil 300 pesos. Por su parte, la sanción del el chofer, de nombre Mauricio “N”, sería más grave, pues podría ser despedido.

“Reprobamos y lamentamos la agresión física hacia una mujer dentro de una unidad de transporte paloma azul, informamos a la ciudadanía que no quedará impune e Invitamos a la agraviada a ponerse en contacto con nosotros para brindarle adecuada atención”, escribió la Cocotra en su cuenta de Twitter.