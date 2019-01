En Mocorito, arranca la Estrategia Nacional de Lectura

La estrategia está compuesta por tres ejes rectores que inician con el fomento de la lectura en niños y jóvenes, así como una campaña en medios de comunicación

Karen Bravo

MOCORITO._ La Presidencia de la República y la Coordinación de Memoria Histórica inauguraron en Mocorito, Sinaloa, la Estrategia Nacional de Lectura.

Esta campaña está compuesta por tres ejes rectores que inician con el fomento de la lectura en niños y jóvenes y culminan con publicidad en medios para promover este hábito.

Beatriz Gutiérrez Müller, presidenta del Consejo de la Coordinación de Memoria Histórica, destacó que es por la efervescencia cultural del Porfiriato que hubo en Mocorito, que eligieron este Pueblo Mágico como sede del arranque de campaña.

“Mocorito fue reconocido más allá de su frontera por la revista Arte, de Mocorito para el mundo”, dijo.

“Aquí hay un pasado deslumbrante como vestigio de ellos, los edificios, la antigua mansión jesuita, la Hacienda de Nuestra Señora de las Angustias”, comentó.

En su discurso, Gutiérrez Müller destacó la labor histórica de personajes como Rafael Buelna, Eustaquio Buelna y Agustina Ramírez, en la historia de la Región del Évora.

En la Estrategia Nacional de Lectura intervendrán la Secretaría de Educación Pública como fomento de este hábito en niños y jóvenes en el nivel básico educativo.

El segundo eje rector estará a cargo del Fondo de Cultura Económica, para que los libros sean más accesibles en precio como en distribución.

Paco Ignacio Taibo II, director general del Fondo de Cultura Económica.

“Estoy segura de que hay miles de lectores que no tienen manera de leer un libro porque no hay, porque son caros o porque no se consiguen fácilmente”, subrayó Gutiérrez Müller.

Además la Coordinación de Comunicación Social emprenderá una campaña a través de los medios de comunicación para fomentar el hábito de lectura y promoverlo como algo divertido.

Esta estrategia contribuirá al combate a la violencia y que los jóvenes estén alejados de la misma.

“Nadie que está leyendo está pegando, pateando o agrediendo a alguien”, comentó.

“Lean, lean todo lo que puedan, novela, poseía, cuento, ensayo, periódico, un libro de texto, el que sea, es un compañero es un cómplice, vayan a la bibliotecas, aprendan”.

La también Primera Dama invitó a la población a que hagan de la lectura un hábito, pues cambia el entorno.

“Un libro puede ser un camino para ser mejores personas, mejores mexicanos, la lectura despierta la consciencia y la imaginación, nos invita a reflexionar, sentir, nos hace gozar, nos hace recordar o llorar”, expresó.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, presente en el evento en Mocorito junto a otras personalidades, como el Gobernador Quirino Ordaz Coppel.