En Myanmar se viven protestas multitudinarias contra el golpe militar, en medio de un apagón de Internet

Los gobernantes militares, que tomaron el poder el lunes con un golpe de Estado que atajó abruptamente la frágil democracia birmana, han bloqueado la internet en el país mientras miles de personas salen a la calle a protestar.

La multitudinaria manifestación de este sábado en Yangón, la antigua capital, es la más grande hasta la fecha contra el nuevo régimen militar de Myanmar.

"Que falle la dictadura militar, que gane la democracia", corearon los manifestantes, repartiendo rosas y botellas de agua a los agentes de policía para que se unan a su causa y no a la de los militares.

La policía con escudos antidisturbios bloqueó las principales carreteras que conducen al centro de la ciudad, publicó bbc.com.

'Tenemos que acabar con esto ahora'

Los manifestantes son trabajadores de fábricas y estudiantes, pidieron la liberación de los detenidos por el ejército, incluida la lideresa electa Aung San Suu Kyi.

"Estamos aquí para luchar por nuestra próxima generación, para liberarlos de una dictadura militar", dijo una manifestante a la agencia AFP. "Tenemos que acabar con esto ahora".

Hasta ahora Myanmar, también conocido como Birmania, se había mantenido mayoritariamente en calma después del golpe, aunque se produjeron algunas manifestaciones en diferentes partes del país.

Las autoridades militares están atrincheradas en la capital, Naypyidaw, y hasta ahora han evitado entablar contacto directo con los manifestantes.

La policía bloqueó las calles en Yangón, la ciudad más grande del país.

Nyein Chan, corresponsal de la BBC en Yangon, dice que los birmanos conocen muy bien la violencia de las que son capaces los militares, pero ahora que la gente tuvo tiempo de digerir lo que está sucediendo están encontrando diferentes formas de hacer oír su voz.

El país fue gobernado por un gobierno militar opresivo desde 1962 hasta 2011.

Sin internet

Por lo demás, un apagón casi total de Internet está en efecto en Myanmar, donde la conectividad cayó a un 16% de los niveles normales, dijo NetBlocks Internet Observatory, un organismo que monitorea las redes.

El cierre general de internet ocurrió horas después de que el ejército bloqueara el acceso a Twitter e Instagram para evitar que la gente se movilizara para protestar. Facebook había sido prohibido un día antes.

Muchos usuarios evadieron las restricciones en las redes sociales mediante el uso de redes privadas virtuales (VPN), pero el apagón más general interrumpió gravemente su actividad.

El miércoles hubo protestas, pero no fueron tan multitudinarias como las de este sábado.

El grupo de derechos humanos Amnistía Internacional calificó el cierre como "atroz e irresponsable".

Organizaciones de la sociedad civil instaron a los proveedores de internet y redes móviles a desafiar la orden del apagón, informó la agencia de noticias Reuters.

