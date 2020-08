En Navolato, hallan dos cadáveres sepultados en fosa clandestina

Los cuerpos sin vida fueron localizados por un grupo de rastreadoras en la costa de Nuevo Altata

Noroeste / Redacción

NAVOLATO._ A unos kilómetros de la zona residencial, el colectivo de personas que buscan a sus familiares Sabuesos Guerreras, hallaron lo que se cree podrían ser lo restos de dos cadáveres que estaban bajo un bloque de cal sólida.

Dicho hallazgo se ubicó en una brecha a la que se ingresa desde el camino principal al sur de la zona turística de Nuevo Altata y en dirección al oriente.

Para llegar al sitio hay que trasladarse en vehículos todo terreno o, como en el caso de Sabuesos Guerreras, dejar sus autos en el camino principal y avanzar a pie entre caminos de dunas y terrenos de marisma, en algunas zonas hasta inundadas.

Las activistas llegaron desde las 08:00 horas y comenzaron a peinar el área, puesto habían recibido algunos indicios que les señalaban el lugar, pero no específicamente el punto en que se hallaban los cuerpos.

Después de un par de horas, fue que detectaron un pedazo de cal y arena húmeda de grasa en una zona enmontada entre mangles, en donde comenzaron a clavar las varillas para detectar fluidos o aromas de restos humanos.

“Andábamos todos dispersados, buscando, tratando de localizar y lo que se encontró, el equipo número tres, porque somos cuatro equipos, el equipo número tres fue el que dio con la fosa”, dijo María Isabel Cruz, líder de las Sabuesos.

“Se distinguió porque en la parte de afuera le dejaron un pedazo de cal y eso fue lo que nos hizo escarbar y dar el positivo”.

“Búsqueda positivo”, es una frase que utilizan las sabuesos en su grupo de difusión para confirmar que han encontrado un cuerpo o los restos óseos humanos en algunas de sus salidas.

“Nosotros pensamos que pudieran ser dos, porque andaban dos juntos y pues la familia está aquí, y ojalá que sean ellos, sino seguiremos buscándolos”, agregó Cruz.

La familia, comentó, estaban a la búsqueda de dos jóvenes que fueron privados de la libertad desde hace menos de un mes.

Las primeras observaciones, hasta antes de que llegaron al sitio los peritos de la Fiscalía General del Estado a hacer el levantamiento de los restos, es que el cuerpo expuesto estaba en completo estado de descomposición; pudieron cerciorarse que vestía de pantalón de mezclilla azul marino o negro y playera tipo polo de color rojo.

Según María Isabel, el usar cal para enterrar los cadáveres en fosas es algo que se ha vuelto común.

“Eso pedazos son los que tenía encima el cuerpo, entonces se hizo dura con la misma grasa y eso

sí, porque estaban enterrados, les echaron la cal en polvo”, explicó.

“Es súper común, porque es precisamente para eso, para que no huela tanto, si no tuviera cal... huele todavía, pero si no tuviera cal, no soportaríamos estar parados aquí”.

Los restos expuestos estaban a unos 80 centímetros de profundidad.