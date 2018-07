En Netflix agosto lleva sabor a flores y cocaína - Noroeste

En Netflix agosto lleva sabor a flores y cocaína

La plataforma digital presenta sus estrenos para el octavo mes, en donde destacan historias como La Casa de las Flores, de Manolo Caro, la serie española sobre el tráfico de cocaína Fariña y (Des)encanto, de Matt Groening

Apenas se estrenó la tan esperada sexta temporada de Orange is The New Black, y ahora Netflix anuncia sus estrenos de agosto, en donde destaca, sin duda alguna, la producción de Manolo Caro, La Casa de las Flores, en la que participa Verónica Castro. También llegan títulos como Soy un asesino, sobre crímenes reales;

Ozark en su segunda temporada dos; para los fanáticos de esta historia; (Des)encanto, una serie de animación de Matt Groening; Fariña, sobre Galicia de los años 80 y la distribución de cocaína..... entre muchos más, difundió vanguardia.com.

‘La casa de las flores’

- Estreno: 10 de agosto

- En esta comedia negra, una adinerada matriarca intenta mantener la imagen de familia perfecta luego de que la amante de su esposo ventila los trapos sucios. Protagonizada por Verónica Castro.

- Es imperdible porque ha sido creada por Manolo Caro, quien aseguró es una serie diferente a todo lo que he hecho. También participan Cecilia Suárez, Aislinn Derbez, Juan Pablo Medina, entre otros.

‘Ozark: Temporada 2’

-Estreno: 31 de agosto

- En esta serie nominada a tres Emmy y un Globo de Oro, un asesor financiero arrastra a su familia hasta Ozark para lavar dinero y tranquilizar a un jefe narco.

- Es imperdible porque su primera temporada atrapó a miles de seguidores, quienes están ansiosos por este nuevo estreno, a pesar de que llegará a finales de mes. El teaser promete mucho.

‘Soy un asesino’

- Estreno: 3 de agosto

- Serie sobre crímenes reales en la que los asesinos más infames de la historia cuentan sin escrúpulos su versión de los hechos.

- Es imperdible porque a todos los fanáticos de los thillers y dramas policiacos les encanta escuchar a reclusos condenados hablar sobre sus verdaderas historias criminales.

‘Fariña’

- Estreno: 3 de agosto

- Galicia, años 80. Un joven pescador abre la puerta de Europa a distribuidores de cocaína latinos y se convierte en un próspero narcotraficante.

- Es imperdible porque se dice que tiene el mismo potencial que La Casa de Papel para convertirse en el nuevo fenómeno de Netflix. Durante su emisión original en televisión, logró congregar buenas cifras de audiencia en sus primeros capítulos, superando ampliamente los tres millones de espectadores.

‘The Blacklist: Temporada 5’

-Estreno: 5 de agosto

-A pesar de las sorprendentes revelaciones de la temporada pasada, aún hay misterios que resolver, como el de los restos humanos que han descubierto.

-Es imperdible porque el episodio piloto fue visto por 12.58 millones de espectadores, se ha convertido en el drama más visto en 19 años en la señal de la cadena NBC, y desde entonces ha recibido muy buenas críticas.

'Better Call Saul: Temporada 4’

-Estreno: 7 de agosto

-Una muerte espeluznante adentra a Jimmy en el mundo criminal... más cerca de su vida como Saul Goodman. Cada semana un nuevo episodio en estreno.

-Es imperdible porque la serie protagonizada por el famoso abogado de dudosa moral pronto podría ver su fin con una última quinta temporada.

‘(Des)encanto’

Estreno: 17 de agosto

Sinopsis: Serie de animación de Matt Groening que sigue las desventuras de una princesa con estómago para la bebida, su enérgico amigo duende y su demonio personal.

-Es imperdbile porque detrás de esta historia está el creador de Los Simpson, y quienes conocen su trabajo saben que se trata de algo impactante.

‘Seguir para creer’

-Estreno: 23 de agosto

-Documental que sigue a los reporteros de BuzzFeed mientras investigan temas que van de tendencias y delirios de internet a espacios seguros para adictos a los opioides.

-Es imperdible porque BuzzFeed es una de las plataformas noticiosas y de entretenimiento de mayor éxito a nivel mundial con millones de seguidores. Destaca por sus contenidos diferentes.

Ultimate Beastmaster México:

-La supervivencia del más fuerte Estreno: 31 de agosto.

-Ray Donovan: Temporada 5 (7/8/2018).

-El menú de los millonarios (10/8/2018).

-Insatiable (10/8/2018).

-All About the Washingtons (10/8/2018).

72 animales peligrosos: Asia (10/8/2018).

-Nuestra lucha libre: Temporada 1 (15/8/2018).

-Magia para humanos (17/8/2018).

-Marlon: Temporada 2 (22/8/2018).

-The Innocents (24/8/2018).

-Gul (24/8/2018).

-Paradise PD (31/8/2018).

-En la mente criminal (31/8/2018).

-La ley secreta (31/8/2018).