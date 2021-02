En nuestras encuestas, estamos firmes y vamos a ganar Sinaloa: PRI Nacional

Alejandro Moreno dijo que de la mano de Mario Zamora Gastélum, quien este 18 de febrero será oficialmente el candidato del PRI, PAN y PRD, triunfarán en las elecciones del próximo 6 de junio donde se elegirá Gobernador del Estado

Antonio Olazábal

18/02/2021 | 12:43 AM

En las encuestas que tiene el Partido Revolucionario Institucional, el tricolor está firme rumbo a la elección a Gobernador y están confiados en que Mario Zamora Gastélum ganará el 6 de junio la Gubernatura, afirmó Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, líder del PRI nacional.

El político originario de Campeche llegó hoy a Sinaloa para entregarle la constancia a Mario Zamora Gastélum que lo acreditará como candidato del PRI, PAN y PRD para la elección a Gobernador, evento que se celebrará este 18 de febrero en la Feria Ganadera a las 16:00 horas.

El líder del PRI nacional dijo que está convencido de que tienen el candidato idóneo para ganar Sinaloa.

“Primero, muy contentos, muy agradecidos de que estén nuestros amigos de los medios de comunicación acá, contentos de estar en Sinaloa. Lo primero que quiero dejar claro y reafirmar es que en Sinaloa vamos a ganar, el PRI va a ganar. Vamos en una coalición fuerte, potente, con un gran candidato. Un candidato que conoce Sinaloa, que sabe lo que se necesita hacer para seguir por el rumbo de la ruta del crecimiento y del desarrollo”, manifestó.

“Aquí estamos los priistas contentos, aquí estamos trabajando, aquí vamos a estar permanentemente en una campaña de propuestas, de respeto. Aquí tenemos a un candidato joven, fuerte, con experiencia, con visión, con mucha salud que es lo que necesita hoy el nuevo panorama que marca México para seguir avanzando, para seguir teniendo propuestas y aquí en Sinaloa vamos a ganar”, añadió.

Cuestionado sobre algunas encuestas que no favorecen a Zamora Gastélum, sino a Rubén Rocha Moya, candidato de Morena a la Gubernatura, Moreno Cárdenas afirmó que esto no es así, y que en las encuestas que ellos tienen, su candidato está firme para llevarse la victoria el 6 de junio.

“No, todas las encuestas que nosotros tenemos el PRI y nuestra coalición está fuerte, está firme. Las encuestas son fotos del momento cada quien tiene sus encuestas, nosotros tenemos nuestras encuestas, respetamos las encuestas, pero sin duda con la nuestra vamos firme, vamos bien, vamos caminando, vamos avanzando porque tenemos un gran gobernador; un gobernador eficaz, eficiente, uno de los mejores gobernadores evaluados en el país como es nuestro amigo Quirino Ordaz y eso también prestigia el trabajo del partido. Lo que hoy quiere Sinaloa es paz, armonía, tranquilidad; no es ocurrencias, no es presentar cosas que no tienen destino o sentido o que den resultados”, indicó.

“Tenemos un buen gobierno emanado del PRI y sin lugar a dudas, con nuestro candidato Mario Zamora, por las candidatas y candidatos en todo el estado de Sinaloa vamos a ganarnos la confianza ciudadana.Tenemos un buen gobierno emanado del PRI y sin lugar a dudas, con nuestro candidato Mario Zamora, por las candidatas y candidatos en todo el estado de Sinaloa vamos a ganarnos la confianza ciudadana”, agregó.

Dijo también que Mario Zamora Gastélum tiene la experiencia necesaria para dirigir un Estado como Sinaloa, ya que estuvo en el Congreso Local, así como en el Senado de la República.

"Vamos a trabajar en un proyecto sólido, firme, ustedes conocen la biografía y la trayectoria de nuestro candidato, de Mario Zamora, un hombre íntegro, un hombre comprometido, un hombre de resultados que conoce no solo la administración pública estatal, federal, conoce el ámbito legislativo. Va a ser un gran gobernador y nosotros estamos trabajando en unidad para sumar los esfuerzos de esta coalición, del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, de quienes forman parte de esta coalición y nosotros abrimos los brazos y les decimos que estamos listos, que estamos trabajando y que vamos a ganar", aseveró.