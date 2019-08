En nuestros planes no hay otra expectativa que ganar el campeonato: director tÃ©cnico de Dorados

En nuestros planes no hay otra expectativa que ganar el campeonato: director técnico de Dorados

José Guadalupe Cruz destaca el esfuerzo realizado por sus dirigidos para llevarse los primeros cuatro puntos del Apertura 2019 en la cancha del Estadio Tamaulipas

Noroeste / Redacción

TAMPICO._ Tras finalizar el duelo correspondiente a la jornada 1 del Apertura 2019 entre Dorados de Sinaloa y TM Futbol Club, el mandamás del Gran Pez, José Guadalupe Cruz, se mostró tranquilo y prudente después del triunfo áureo de dos goles contra uno para colocarse al frente en la tabla de clasificación.

“Con la modificación del bono que te dan por ganar de visita nos viene super bien sobre todo en una transición donde hemos tenido bajas, pero también altas para compensar al plantel y volver competitivo a este Dorados de Sinaloa, hoy no ha sido fácil porque hemos tenido a un rival que juega bien, que trabaja bien y a que tiene a un entrenador que sabe de futbol”, afirmó el estratega, que volvió a dirigir un partido oficial con Dorados desde el 2016.

Sobre el análisis del partido, Cruz aseguró que el Gran Pez sufrió más de la cuenta y que pudo haber resuelto el trámite del compromiso anotando el tercer gol que le diera más tranquilidad al equipo de Sinaloa.

“Hemos sufrido más de la cuenta, creo que el primer tiempo lo controlamos y pudimos haber incrementado el marcador, pero el segundo lo sufrimos y pudo haber pasado cualquier cosa”.

En alusión a las circunstancias que se dieron en el encuentro, “El Profe” se manifestó satisfecho con el manejo que tuvo su equipo y consideró que obligaron a TM Futbol Club a modificar su estructura de juego.

“El Tampico Madero estaba obligado después de la forma en la que se dio el primer tiempo de arriesgar, de adelantar sus líneas y de buscar el empate. Nosotros hicimos ajustes en base al rival, a las condiciones climatológicas. Le doy crédito a Mario García y su equipo, pero creo que nos faltó, tuvimos algunas oportunidades claras de hacer el gol y hubiéramos terminado el partido”.

Sobre las expectativas y planes que tiene Dorados de Sinaloa para este torneo, José Guadalupe Cruz resaltó que no existe otra asignatura en mente que no sea ser campeones.

“Vinimos con la intención, en nuestros planes y expectativas no hay otro escenario que no sea estar en la liguilla y después ganar el campeonato que nos permita tener el medio boleto para el ascenso, si no sales campeón no sirve de nada”.

Cruz y sus Dorados viajarán este sábado con destino a Sinaloa para preparar desde ya sus compromisos frente a Toros de Celaya, el miércoles 7 y el sábado 10 de agosto, correspondientes a Copa MX y Ascenso MX, respectivamente.