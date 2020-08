En Nuevo León no somos 'pedinches', siempre colaboramos, dice El Bronco a AMLO

Durante la conferencia presidencial matutina realizada en Monterrey, Nuevo León, el Mandatario estatal detalló que el diálogo ha permitido un acercamiento y colaboración entre él y el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y dijo que lo seguirá haciendo para fortalecer a ambos

Sinembargo.MX

27/08/2020 | 11:08 AM

Ciudad de México.- El Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, aseguró que las diferencias que su administración ha tenido con el Gobierno federal han servido para obtener mejores condiciones para la población estatal.

Durante la conferencia presidencial matutina realizada en Monterrey, Nuevo León, el Mandatario estatal detalló que el diálogo ha permitido un acercamiento y colaboración entre él y el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y dijo que lo seguirá haciendo para fortalecer a ambos.

Rodríguez Calderón expresó que se requiere el apoyo de la federación para enfrentar la actual contingencia sanitaria provocada por el nuevo coronavirus. Al mismo tiempo entregó un documento con los problemas que enfrenta el estado.

“Señor Presidente, cuando usted nos visitó la primera vez tuvimos un acuerdo en el que nos quitamos las diferencias políticas y nos dimos la mano y dijimos vamos a trabajar en conjunto. Lo hemos hecho como usted lo dice también, hemos tenido diferencias y las seguiremos teniendo, pero el diálogo nos ha acercado y nos seguirá acercando”, comentó.

En el documento que entregó al Jefe del Ejecutivo federal expuso las problemáticas y soluciones que Nuevo León requiere y solicitó el respaldo del Gobierno de López Obrador para llevarlo a cabo.

“Le entregaré un documento de peticiones, que no son por recursos adicionales, en Nuevo León no somos pedinches, siempre colaboramos y tuvimos un acuerdo. Hemos y ha cumplido. El diálogo nos ha acercado y seguirá acercando. Las diferencias con la federación no son para confrontar sino para una mejor condición para los que gobierno. Esto es buscar encontrar soluciones en ese conjunto y hemos encontrando en usted esa respuesta”, subrayó.

Agregó que su participación con otros gobernadores en la Alianza Federalista tiene como objetivo brindar opciones a a otras entidades en materia de salud y seguridad, principalmente.

“Decidimos reunirnos los gobernadores que, usted sabe y conoce, como Alianza Federalista, lo que queremos es ayudar y ayudarnos entre nosotros, porque las estrategia que se hacen en un lado pueden servirnos en el tema de salud y seguridad”.

También pidió que se analice el tema de la contaminación que provoca la refinería de Cadereyta, la cual no cuenta con equipo de operación actualizado, y a la que acudirá la tarde de hoy.

Por último, agregó que el Covid-19 “ha desfondado” a la entidad, pues se han tenido que utilizar recursos destinados para otros temas, se han utilizado para enfrentar la pandemia “y hacer que todos los que se contagien en Nuevo León tenga la atención, no importa que tengas cualquier servicio médico”.

“Todos son atendidos por igual, desde aquel que tiene un seguro de servicio médico, hasta aquel que no puede tener ni siquiera el recurso para comprar el medicamento y hemos contratado suficientes medicamentos y hemos comprado suficiente equipo”.

Por su parte, López Obrador agradeció el recibimiento del Gobernador y reafirmó que las diferencias han fortalecido la relación, además de que se han logrado acuerdos para continuar con trabajo conjunto.

“Le agradecemos mucho al Gobernador Jaime Rodríguez Calderón que esté con nosotros, y que se esté trabajando de manera coordinada, como lo hemos venido diciendo, y es propio de la democracia, tenemos diferencias, es hasta sano que no haya pensamiento único, porque eso se acerca más a las dictaduras, la democracia tiene que ver con la pluralidad, con la oposición, con el derecho a disentir con las libertades“, puntualizó.