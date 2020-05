En operativo al sur de Culiacán, meten en cintura a florerías que ofrecían venta al público

La jornada en Culiacán del operativo sanitario especial por el Día de las Madres comenzó con el retiro de algunos comerciantes que ofertaban flores y arreglos al público, el cierre de cortinas y las primeras advertencias por no cumplir con las medidas para evitar la propagación del Covid-19

José Abraham Sanz

CULIACÁN._ Pese a las disposiciones y los avisos en reuniones previas, la jornada en Culiacán del operativo sanitario especial por el Día de las Madres comenzó con el retiro de algunos comerciantes que ofertaban flores y arreglos al público, el cierre de cortinas y las primeras advertencias por no cumplir con las medidas establecidas para la contención y evitar la propagación del virus Covid-19.

A raíz de lo ocurrido el pasado 30 de abril, en el que miles de sinaloenses salieron a las calles con el pretexto de buscar pizzas y pasteles para la celebración del Día del Niño, las autoridades decidieron reunirse con empresarios y comerciantes para definir las condiciones de venta.

Noroeste acompañó a las primeras acciones del operativo en el sector sur, cerca del Mercado Gómez Campaña, la zona con mayor presencia de puestos que se dedican a ofrecer flores y arreglos.

Por la calzada Heroico Colegio Militar y calle Presidente Chávez, un grupo de vendedores fue retirado por elementos de la Policía Municipal y personal de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento, debido a que ofrecían flores y arreglos en la vía pública.

Metros más adelante amonestaron a una florería que permanecía abierta.

En las inmediaciones del mercado Gómez Campaña, el operativo revisó una decena de establecimientos y los obligó a que usaran cubrebocas, cerraran el negocio y sólo ofrecieran sus productos por teléfono.

“Vamos a revisar las florerías, las florerías no deben de trabajar para venta al público, es una actividad no esencial, ellos pueden trabajar como un caso especial, con cortinas cerradas, el negocio cerrado y atendiendo pedidos a domicilio, pero no pueden atender al público, no pueden tener abierto sus negocios”, señaló al inicio de operativo Luis Alfonso Meza Espinoza, jefe de la Unidad de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento esta mañana.

“En los cruceros de la ciudad, vamos a estar muy atentos, no pueden estar vendiendo. La intención, la instrucción que traemos es ser respetuosos, tratar de no decomisar, en casos extremos que después de dos o tres advertencias que lleguemos y cerramos y continúen queriendo vender, sobre todo creo que vamos a tener un poquito más de problema es con los vendedores de flores, en ese sector de Las Huertas, aquí también por el (bulevar Emiliano) Zapata y (calle Domingo) Rubí, (calle) Ignacio Ramírez, hay florerías que tradicionalmente hemos tenido problemita para controlarlos”.

El operativo, que también mantendrá cerrados los panteones y sólo permitirá servicios de inhumación, permanecerá todo este día, domingo y el lunes.