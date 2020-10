En Palmillas, la pesca de camarón no repunta

Los primeros días estuvo bien la captura, ahorita ya disminuyó la producción, mucho, ayer salieron 34 kilos, dicen los pescadores

Carolina Tiznado

PALMILLAS, Escuinapa._ La temporada de camarón en esta comunidad ha sido regular hasta el momento, y se acerca a alcanzar los niveles de producción del año pasado, manifestó el encargado de producción de la cooperativa Triunfo Pesquero.

“Los primeros días estuvo bien la captura, ahorita ya disminuyó la producción, mucho, ayer salieron 34 kilos, ahora no ha llegado a los 50, pero ha sido una temporada entre buena y regular”, dijo José Ángel Ávila Labrador.

El año pasado se llegó durante la temporada a las 20 toneladas, pero en estos momentos van entre 16 y 18 toneladas,

Informó que los primeros días llegaban a sacar hasta una tonelada de producto por día, lo que fue disminuyendo al paso de los días, además que algunos pescadores no entregan el producto.

Este se deja en el sitio denominado de los ‘libres’, la Pía que es una cooperativa que debería recoger solo producto de escama, pero que la realidad también recoge camarón, y la muestra es que al lugar, que está como a 200 metros de su sitio de cooperativa, llegan los compradores.

“La realidad es que nos saquean, trabajan en veda y no veda, no solo la temporada y es un problema que no se resuelve”, señaló.

Los pescadores de ese lugar, reciben los apoyos normales, como si fueran parte de una cooperativa, hace unos meses recibieron lo de Bienpesca, sin problema.

“Creo que cuando se entregan los apoyos sin que la autoridad investigue, creo que no está bien, porque realmente se daña al sector”, señaló.

El cooperativista dijo que hasta el momento ninguna autoridad ha tenido el interés de regular y hacer que se respete la Ley.