En plena emergencia sanitaria, pacientes sobrevivientes de cÃ¡ncer y de hemodiÃ¡lisis denuncian carencia de medicamentos

En plena emergencia sanitaria, pacientes sobrevivientes de cáncer y de hemodiálisis denuncian carencia de medicamentos

Pacientes en seguimiento después de las quimioterapias y los que reciben hemodiálisis en el Hospital Regional del ISSSTE ‘Dr. Manuel Cárdenas de la Vega’, denunciaron el desabasto de medicamentos importantes y de alto costo

Karen Bravo

CULIACÁN._ Pacientes que sobrevivieron el cáncer y están en seguimiento después de las quimioterapias, así como pacientes que reciben hemodiálisis denunciaron desabasto de medicamentos en el Hospital Regional del ISSSTE “Dr. Manuel Cárdenas de la Vega”.

Azalea es sobreviviente del cáncer de mama. Ella debe tomar mensualmente un inhibidor hormonal hasta cinco años después de su último tratamiento de quimioterapia, sin embargo, el ISSSTE no le ha abastecido del medicamento necesario, desde enero ha tenido que recurrir a comprarlo ella misma.

“En enero sí me lo dieron, fue la última vez, en febrero ya no me lo dieron, no ha habido”, explicó.

“A mí mi médico oncólogo me dijo que una semana máximo es lo que puedo durar sin tomar el medicamento, entonces hay que comprarlo”, dijo.

El precio al público del medicamento que requiere Azalea es de 2 mil 400 pesos la caja de 14 pastillas, es decir, para poder tomarla en un mes completo tendría que comprar tres cajas.

“Gracias a Dios yo tengo la ayuda familiar pero hay personas que no cuentan con ella, hay personas que son ellas el sostén de la familia”, expresó.

Oliva también es paciente del ISSSTE, pero ella acude a hemodiálisis desde hace tres años. Denunció que también en esa área hay desabasto de medicamentos.

“A mí me dan mis recetas como si hubiera medicamento y voy a surtirlas y no”, expuso.

El problema de desabasto de medicamentos no es nuevo y radica desde el 2019 pero varían los fármacos que no encuentra en la farmacia del hospital, comentó.

“Desde que está este honorable Presidente, desde entonces”, dijo.

“De repente no hay una de las que son baratas”, lamentó.

Algunos de los medicamentos que necesita Olivia cuestan al público hasta siete mil pesos. Una caja de esas tardó tres semanas en que se la pudieran surtir. A diferencia de Alazea, Olivia tiene que solventar su enferemdad ella sola.

“Yo trabajo para esto” detalló.