En plena pandemia la corren estando embarazada, acusa ex empleada municipal de Guasave

Se trata de una joven que estaba asignada al área de coordinación de Comunicación Social, quien señala que su despido fue por órdenes de la Alcaldesa Aurelia Leal López

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Una ex trabajadora del Ayuntamiento de Guasave acudió a las oficinas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para presentar una denuncia por despido injustificado en contra del Municipio.

Se trata de Joseline Machuca Hernández, quien estaba asignada al área de Comunicación Social y al momento de que fue notificada su salida como trabajadora del Municipio tenía siete semanas de embarazo.

“Venimos a interponer una demanda en contra del Gobierno Municipal, debido a que el primero de octubre del año en curso fui despedida sin justificación alguna y aparte de todo esto en situación de pandemia y en estado de embarazo, no me dieron razón alguna”, expresó.

Oficial Mayor de Guasave afirma que no se despidió a empleada embarazada, se adelantó fin de contrato para cuidarla

La afectada comentó que fue el Oficial Mayor del Ayuntamiento, Jorge Humberto Hernández Escobedo, quien le notificó el despido, supuestamente tras haber recibido la instrucción de darle las gracias.

“Yo tenía dos semanas trabajando desde casa, me enteré de mi embarazo el 17 de septiembre y se lo notifiqué a mi jefe inmediato, que es Carlos Valderráin, ya después de eso se lo dije al Oficial Mayor, con la finalidad de que no me enviaran a casa porque me interesaba cuidar mi trabajo, que yo podía trabajar desde oficina”, expresó.

Machuca Hernández agregó que posteriormente su jefe inmediato le notificó que tras consultarlo con la Alcaldesa Aurelia Leal López la orden era que trabajara desde casa, realizando el monitoreo de medios y algunas otras encomiendas; sin embargo, dos semanas después, el 1 de octubre le habló el Oficial Mayor para darle la noticia del despido.

“Cuando él me dice que quedaba fuera de la administración yo le dije ‘pero qué pasó’, no pues ‘es que aquí se necesita gente que esté en movimiento, no que esté descansando’”, comentó.

“Posterior a esto, mi jefe Carlos Valderráin, ya platicando con él, fue el que me dijo ‘yo estando presente la Alcaldesa Aurelia Leal le dio la instrucción al Oficial que te despidiera’”.

La joven dijo que le extrañó la decisión de la Alcaldesa, porque la consideraba una persona responsable e inteligente, porque nunca les dio una justificación para que la hayan despedido.

Machuca Hernández detalló que entró a trabajar al Ayuntamiento de Guasave el 1 de julio de 2020 y su contrato terminaba el 31 de octubre.

José Alberto Ortega, abogado de la afectada, dijo que lo que está demandando su clienta es la reinstalación en su puesto de trabajo y el pago de salarios caídos.