En plena pandemia, médicos y enfermeras de la Secretaría de Salud laboran sin seguro médico

Enfermeras del Hospital General de Eldorado denunciaron que existen cinco casos sospechosos de compañeros que pudieran tener Covid-19, además de una enfermera que dio positivo al coronavius, que está pagando sola su tratamiento porque la Secretaría de Salud no le ofrece ningún respaldo

En plena pandemia, personal médico y enfermeras de la Secretaría de Salud trabajan sin prestación de seguro médico, y con sueldos precarios.

Enfermeras del Hospital General de Eldorado denunciaron que no cuentan con prestaciones y además ganan alrededor de 6 mil pesos mensuales, mismo salario que han mantenido por cerca de 10 años.

“Estamos expuestos, vamos a seguir estando expuestos a los pacientes porque los pacientes van a seguir llegando”, dijo Reyna Patrón.

“Yo tengo 10 años laborando para la Secretaría de Salud y no tengo ninguna seguridad social, ninguna prestación”, expuso.

Por la contigencia de Covid-19, la dependencia contrató personal para áreas de atención a pacientes con coronavirus, y aunque son personal eventual, también tienen mejores prestaciones que quienes ya tienen antigüedad, acusan.

“El personal nuevo que se está contratando para el área Covid tienen un súper sueldo, les están pagando alto riesgo por la contingencia, tienen derecho a ISSSTE, todos los derechos que tiene una base trabajadora”, expuso la enfermera.

“Se me hace bien injusto que yo que tengo 10 años, el Gobierno haya decidido dar mejor al personal nuevo que al personal que ya estamos dentro del hospital”, agregó.

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, en el Hospital General de Eldorado fueron confirmados cinco pacientes con coronavirus.

También ahí mismo hay cinco enfermeros como casos sospechosos y una enfermera que dio positivo, informaron las trabajadoras.

“Ella está comprando sus medicamentos, ella los está comprando, en el hospital pues no hay y ni modo qué hace, ni modo que vaya a dónde si no tenemos ISSSTE ni nada, es gastar dinero que no tenemos”, expuso Patrón.

En el Hospital General de Eldorado hay alrededor de 40 trabajadores de contrato que están en la misma situación laboral, sin prestaciones ni seguro médico, lamentó la enfermera.

“Deberían darnos nuestras bases, quiero tener mi base, mi seguridad social y mis prestaciones, así como el personal nuevo, yo ya tengo 10 años ahí”, comentó.

“Porque si nosotros nos enfermamos imagínate con qué solventamos una enfermedad así”, agregó.