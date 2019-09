En pueblos del sur de Escuinapa, padres cierran escuelas por falta de maestros

En La Concha y en La Loma Gabriel Leyva Solano los docentes llegan a jubilarse y tardan para reasignar un profesor, dicen

Carolina Tiznado

03/09/2019 | 11:44 AM

ESCUINAPA._ Las clases no han iniciado para los infantes de la sindicatura La Concha y la comunidad Loma Gabriel Leyva Solano, por la falta de maestros.

Ante esta problemática, padres de familia optaron por cerrar las escuelas.

La primaria ‘General Gabriel Leyva Solano’ de La Concha, y “Benito Juárez’, de la Loma, permanecerán cerradas hasta que las autoridades educativas den respuestas, señalaron los padres de familia.

En el caso de la sindicatura, precisaron que es la falta de un maestro de primer año la razón por la que está tomada la primaria.

El maestro que el ciclo escolar pasado daba clases, fue cambiado al ejido La Campana.

“El maestro asignado a primero fue cambiado al ejido La Campana, los niños de primer grado hasta el momento, después de dos semanas que inició el ciclo, no han tenido clases y nos dicen que no hay fecha para que llegue maestro”, dijo María Romero Fonseca.

Son 20 niños los directamente afectados, pero a partir de hoy martes son todos los infantes, pues no permitieron la entrada de maestros ni de alumnos de los otros grados, pidiendo a los demás padres de familia su compresión, pues el año pasado también se tuvo el mismo problema.

“Ya estamos enfadados, que manden ya un maestro para que se quede, los padres de los demás alumnos nos entienden, el año pasado tomamos la escuela el primer día de clases, ahora nos confiamos en que mandarían rápido al maestro, pero no fue así”, dijo Nancy Benítez.

La escuela permanecerá cerrada hasta que las autoridades educativas den respuestas, hasta que se tenga un maestro dando clases, mientras seguirán en la protesta el tiempo que sea necesario, pues lo que piden es que realmente se tenga educación para sus hijos, que se cumpla con ese derecho que tienen y que no se les está otorgando.

“Nosotros tenemos grupos mixtos en la primaria (Benito Juárez, de La Loma) con un solo maestro, porque el otro se fue, el maestro que está ya se jubila en octubre, no podemos seguir así”, dijo Amilene Durán.

Un solo maestro atiende a tres grupos, mientras que tercero, cuarto y quinto de primaria se encuentran sin maestro, los niños no han iniciado clases, lo que se necesitan son dos maestros y es algo que no es desconocido para las autoridades educativas, indicaron.

Debido a que consideran que no se está cumpliendo y sus hijos no pueden seguir sin clases, decidieron tomar la primaria de manera indefinida, hasta que se envíen los maestros que se necesitan.

“De por si la educación no es de calidad, cuando tienen un maestro y luego otro, no puede ser que la Coordinación Educativa en tanto tiempo de vacaciones y cursos no sepa la necesidad de maestros en las instituciones, para cuando inicien las clases ya tenerlos en las escuelas”, dijo Carmen Silva.

Son años batallando con esta situación y esta vez no están dispuestos a ceder hasta que se les dé respuesta, son 20 años en que la primaria es usada como ‘trampolín’, indicaron, pues los maestros que llegan solo lo hacen para jubilarse, por lo que no están un ciclo completo con los niños.