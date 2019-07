En Puerta de Canoas, al norte de MazatlÃ¡n, llevan mÃ¡s de mes y medio sin agua

En Puerta de Canoas, al norte de Mazatlán, llevan más de mes y medio sin agua

Aseguran que el agua que Jumapam lleva en pipas al pueblo no alcanza para toda la comunidad

Belizario Reyes

Los habitantes del poblado Puerta de Canoas también padecen desabasto de agua potable desde hace más de un mes, como ha ocurrido con El Habal, Los Limones y El Espinal, ubicados todos al norte de Mazatlán.

De acuerdo con testimonios de los pobladores, esta situación se presentó desde Semana Santa

A partir de esa fecha comenzaron a tener problemas de abasto de agua potable, lo que se agudizó hace más de un mes, cuando ya no les llegó el líquido a través de la tubería que va desde el puerto.

Por ello en estas últimas semanas los habitantes de Puerta de Canoas, donde hay entre 150 y 200 casas, tienen que esperar a que cada semana la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán les suministre por medio de pipas el vital líquido, lo que no les alcanza para todas sus necesidades básicas, y por ello como ejemplo tienen que lavar nada más cada semana.

"Tenemos más de un mes sin agua potable de la red que viene de Mazatlán", informaron vecinas consultadas.

"Nos están mandando pipas de agua, pero no es suficiente porque nos mandan cada semana, llevan los tinacos, a mí que yo tengo familia numerosa me dura nada más para tres días, somo seis, no dura porque para todo se utiliza, ¿qué lavar?, cada ocho días lavo".

Todos los habitantes del pueblo padecen esa situación y los que radican en la parte más alta conocida, como La Loma, lo resienten más, añadieron las personas consultadas.

Agregaron que lo que les dice el personal que les distribuye el agua es que no saben cuándo se restablecerá el servicio por medio de la red de suministro normal, en ocasiones les dicen que es porque no hay agua suficiente en Mazatlán.

"Ahorita tenemos agua porque ayer (el martes) nos echaron, ayer vino la pipa, esta vez nos distribuyeron a todos, pero no alcanza una vez por semana el agua", continuó una de las vecinas que pidió que ya se restablezca dicho servicio.

"Que nos echen agua porque el recibo de todos modos lo pagamos, a mí me llega lo que consumo, pero ahorita no estamos consumiendo de la red y de todos modos me llegó más de 130 pesos que no es barato para no tener agua, a mi suegra le vino 54 pesos que es lo mínimo, pero para no tener agua".

Otros vecinos dijeron que el personal de las pipas no quiere llenarles todos los tinacos que tienen, diciéndoles que es para que alcance para todos, por eso no les alcanza para todas sus necesidades, y más en la actual temporada de calor, que se ocupa más para bañarse, además para el excusado y para los animales.

La señora Claudia Arámburo manifestó que anteriormente cuando a los vecinos no les alcanzaba el agua en sus casas, iban a pedir a quienes tienen tiros, pero con la sequía los tiros ya también están secos.

Ante esa situación varios vecinos tienen que ir en camionetas a abastecerse de agua al tiro del poblado de Los Limones y llevar a Puerta de Canoas el líquido para las necesidades básicas de sus hogares y para el ganado, ya que es un pueblo donde la ganadería y elaboración de quesos es una actividad mu importante.

"Lo que hace falta es inversión", enfatizó uno de los vecinos.

Dijo que lo que se requiere es que se instale una nueva tubería para traer agua suficiente de la Presa Picachos a Mazatlán y también alcance para los poblados como El Habal, Puerta de Canoas, El Espinal y Los Limones, pues hace más de 5 años se decía que se iba a hacer esa obra y el módulo de riego y no se ha hecho nada.

"No se necesitaría ni gastar el luz porque el agua se vendría por gravedad", recalcó uno de los vecinos consultados.

Los habitantes de Puerta de Canoas llamaron a las autoridades municipales a restablecerles el suministro de agua a través de la tubería, mientras tanto que el envío de pipas sean más constante, dos veces por semana, y les den suficiente para las necesidades básicas.